Wall Street : entre capitulation, peur panique et désespoir

16/03/2020 | 23:03

C'est un 'lundi noir', bien sûr... puisque l'on observe un écart voisin de -13% sur le Dow Jones, supérieur à -12% sur le S&P500 et le Nasdaq.

Et un krach historique de -14,3% sur le Russel-2000 vers 1.037Pts.



C'est le second repli le plus phénoménal en pourcentage depuis le 19/10/1987, et avec -3.000Pts, la plus lourde perte en points de l'histoire du 'Dow' (et pas un seul titre ne perd moins de 4,5%).



Le voici 33% en deçà de ses sommets de mi-février, en moins de 4 semaines, donc là, le seul scénario comparable nous fait remonter 91 ans en arrière, à octobre 1929.



Mais ce 'krach' doit être relativisé : le Dow Jones avait repris +9% vendredi, dont 7% dans le cadre d'une véritable 'panique à la hausse' guère étayée par les fondamentaux: à environ -13%, il s'enfonce de seulement -4% en-deçà de ses planchers de jeudi dernier.



Les places européennes n'ayant quasiment rien repris vendredi (+1%) mais rechutant de -5,5% ce lundi, cela signifie que Wall Street s'est simplement aligné sur le repli des indices européens sur les dernières 72H.



L'élément le plus négatif et le plus anxiogène, c'est probablement du côté du 'VIX' qu'il faut le rechercher puisque le baromètre de la peur est effectivement à son paroxysme avec un bond de +42% à 82,7, ce qui le place au-delà de la pire marque (80) jamais inscrite lors de l'effondrement 'post-Lehman'.



C'est comme si la FED n'avait pas réduit son taux directeur de -100Pts la veille, comme si aucun 'QE' de 800Mds$ n'avait annoncé (et 800, c'est juste un début), comme si Trump n'avait pas annoncé 50Mds$ de soutien aux compagnies aériennes, 10Mds$ pour les aéroports, et autant pour les prestataires de service.

Pour d'autres, voir Boeing plonger de -24% (et -45% en 4 séances) est tout aussi abasourdissant puisque cela s'ajoute à la mise sous surveillance négative de sa dette par Fitch et l'abaissement de sa note à BBB par Standard & Poors.



Les opérateurs invoquent un manque de visibilité absolu à un horizon de 9 mois et le risque d'une récession de -5% au 2ème trimestre si l'on en croit les projections de Goldman Sachs... ce qui serait dévastateur pour beaucoup d'entreprises à court de trésorerie.



Les révisions à la baisse de dettes 'corporate' pourraient se multiplier jusqu'à prendre l'apparence d'un tsunami, tant de société affichant un bilan fragile et une trésorerie insuffisante pour faire face à quelques semaines sans chiffre d'affaire (mais la Maison Blanche annonce annonce qu'un mécanisme de garantie des prêts va être mis en place, tout comme en France -pour l'équivalent de 300MdsE- d'après les annonces d'Emmanuel Macron).



Cette peur des dégradations provoque la désintégration des spécialistes du crédit: Discovery -26,7%, Ameriprise et Capital One -23,8%, Travelers -20,8%, Citigroup -19,3%, Bank of America -15,4%, Wells Fargo -14,2%... et les constructeurs de maisons chutent de -25% en moyenne alors que plus aucune transaction immobilière ne pourrait être signée durant 3 mois, du fait du confinement, mais aussi parce que les banques pourraient mettre en 'stand by' tous les dossiers de crédit



Parmi les secteurs les plus touchés, il y a les exploitants de casinos qui vont fermer leurs portes pour une durée indéterminée : MGM s'effondre de -33%.



La rechute de -13% du pétrole, sous les 30$ pour le 'Brent' comme pour le 'WTI' (c'est exceptionnel, le 'spread' est tombé à 1$) alors que l'Arabie entend prolonger sa guerre des prix, provoque un nouveau bain de sang chez les producteurs de 'shale oil': Apache -32,3%, Noble -27,3%, Valero et Chevron -16,5%, Occidental -15,7%...



Le confinement de la population américaine et la fermeture des centres commerciaux va impacter lourdement Gap -23%, L-Brands -27,7%, Lowe's -24,6%, Home Depot -19,8%... et l'indice sectoriel des distributeurs ('retail') a chuté de -12,5%, ce qui est 'dans la moyenne'.



Dans un marché en mode 'liquidation', tous les titres permettant d'extraire d'importantes plus values sont agressivement vendus: Western Digital -20,5%, Nvidia -18,5%, Intel -18%, Paypal -15,8%, Microsoft -15%, Facebook -14,3%, Apple -12,9%, AMD -12%... sans oublier Tesla avec -18,6% qui affiche désormais -500$ depuis ses récents sommets.



Malgré le repli de l'once d'or sous 1.500$ (lié à des liquidations à tout prix), Newmont Corp gagnait +3,1%... un des seuls titres du S&P en hausse.



Co, de -12% sur

