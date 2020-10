Wall Street : espoirs budgétaires et M&A en soutien

09/10/2020 | 17:00

Wall Street poursuit son rebond vendredi, les investisseurs se montrant à la fois encouragés par des propos optimistes sur la capacité du Congrès à trouver un accord budgétaire et par l'activité régnant dans le segment des fusions-acquisitions (M&A).



Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,1% à 28.454,6 points tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,7% à 11.501,8 points.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow affiche pour l'instant un gain de l'ordre de 3%, le Nasdaq s'octroyant, lui, une progression de près de 4%.



'Les investisseurs saluent une actualité encourageante sur le front des entreprises et la volonté apparente de la Maison Blanche de trouver un accord sur le plan de relance de l'économie', commente Wells Fargo.



'Le moral des investisseurs a été dopé par une conversation téléphonique entre Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des Représentants, et Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor, qui ont évoqué 'la perspective d'un accord imminent' sur un soutien budgétaire', explique la banque californienne.



Du côté des valeurs, Xilinx s'envole de plus de 17% sur des informations indiquant qu'Advanced Micro Devices se montrerait intéressé par un rachat du fabricant de puces programmables.



GE progresse de son côté de 2%, Goldman Sachs ayant repris le suivi de la valeur avec une recommandation d'achat en vue d'une adoption d'un vaccin contre le Covid-19 au cours des 12 prochains mois, une perspective susceptible de faire repartir le trafic aérien et l'activité du groupe industriel.



Au chapitre économique, les stocks des grossistes sont ressortis en hausse de 0,4% en août, selon le Département du Commerce, mais la statistiques - difficile à interpréter - n'a pas suscité de beaucoup de réaction au niveau des cours.



