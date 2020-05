Bourse de Paris : Wall Street et la City de retour

Une fois n'est pas coutume, je démarre par un satisfecit. La chaîne YouTube de Zonebourse, vient de franchir le cap des 10 000 abonnés. Je n'ai pas peur de dire que c'est ce qui se fait de mieux actuellement dans le domaine des vidéos financières pédagogiques sur ce format. Félicitations à Xavier Delmas, qui propose, deux fois par semaine, des contenus de grande qualité, sans chichis ni gesticulations. Si vous ne connaissez pas notre chaîne, je vous recommande chaudement de la découvrir.

La séance sonnait creux hier, à cause du weekend à rallonge que se sont accordées la City et Wall Street. La journée fériée au Royaume-Uni et aux Etats-Unis a privé les marchés d'une partie de leurs intervenants. Les places d'Europe continentale ont progressé, mais un peu à vide, ce qui n'a pas empêché de gros écarts de se former sur certaines valeurs. En tout cas, l'ambiance est au beau fixe sur les places financières ce matin, avec une vigoureuse hausse en Asie et des investisseurs anglo-saxons qui semblent avoir hâte de reprendre la semaine, si l'on en croit l'orientation des indicateurs avancés.

Un peu partout, l'activité reprend ses droits après les mesures de confinement. Les weekends à rallonge, le retour des interactions sociales, l'absence de signaux alarmants de reprise de la maladie et la perspective de pouvoir partir en vacances ont ragaillardi les troupes. Nous sommes entrés dans une drôle de période durant laquelle les nouvelles ont globalement pris une coloration plus optimiste et laissent les statistiques adverses au second plan car elles ne sont pas considérées comme définitives. J'ignore combien de temps il faudra laisser passer pour qu'elles le deviennent.

En attendant, les indicateurs avancés européens sont haussiers ce matin.

Les temps forts économiques du jour

La BCE publiera à 15h00 la dernière mouture de sa Revue de stabilité financière semestrielle. Aux Etats-Unis, les prix immobiliers (15h00) précéderont l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board et les ventes de logements neufs (16h00).

La paire euro / dollar se négocie 1,0914 USD. L'once d'or remonte légèrement à 1734 USD. La tendance est aussi haussière sur le pétrole, avec un WTI à 34,10 USD et un Brent à 35,94 USD. Le T-Bond affiche un rendement de 0,67% sur 10 ans. Un Bitcoin vaut 8903 USD.

Les principaux changements de recommandations

Acciona : Santander passe de souspondérer à conserver en visant 95 EUR.

Akasol : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver en visant 45 EUR.

A.P. Møller-Mærsk : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 7500 DKK.

Belimo : UBS réduit son objectif de cours de 5200 à 5150 CHF.

BMW : Citigroup passe de conserver à vendre avec un objectif de cours de 45 EUR

Conzzeta : Credit Suisse réduit son objectif de cours de 1160 à 1000 CHF.

DiaSorin : Jefferies passe de conserver à sousperformance en visant 120 EUR.

Eurofins : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 550 à 650 EUR.

Heidelberger Druck : DZ Bank reste à la vente avec un objectif de cours réduit de 0,45 à 0,42 EUR.

Iberdrola : Goldman Sachs passe de neutre à achat en visant 10 EUR.

Inficon : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 725 à 840 CHF.

Interroll : Research Partners relève son objectif de cours de 1400 à 1800 CHF.

Kone Oyj : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 63 EUR. Liberum passe d'acheter à conserver en visant 58 EUR.

Rockwool : Handelsbanken passe d'acheter à conserver en visant 1850 DKK.

Salmar : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 405 à 450 NOK.

Schweiter Technologies : UBS réduit son objectif de cours de 1200 à 1080 CHF.

Siemens Healthineers : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 40 à 52 EUR.

Sika : MainFirst passe d'acheter à conserver en visant 185 CHF.

UniCredit : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 9 EUR.

VAT Group : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 140 à 195 CHF.

Zooplus : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 136 à 150 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

Sanofi va quitter le capital de Regeneron sans pour autant mettre fin à la collaboration entre les deux laboratoires, via une offre publique et un rachat de titres par l'Américain. Sanofi possède 20,6% du capital valorisés actuellement 13 Mds$ environ, mais Sanofi conservera environ 400 000 titres. Renault songe à un transfert de l'activité d'assemblage de véhicules de son usine de Maubeuge vers son site de Douai dans le cadre du plan d'économies qui doit être présenté cette semaine : le calendrier des annonces est désormais connu, avec une conférence à trois Nissan, Renault, Mitsubishi le 27 mai pour annoncer les nouveaux termes de l'Alliance, puis des annonces de restructuration chez Nissan (le 28 mai) et Renault (le 29 mai). Vinci remporte le marché d’équipements et de travaux ferroviaires du secteur Ouest de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express pour 120 M€. La Scor SE renonce à verser un dividende de 1,80 EUR par action. Téléperformance tiendra son assemblée générale à huis clos le 26 juin prochain. Korian propose une prime de 1500 EUR par salarié, mais peine à éteindre le mouvement de contestation lancé par ses équipes. L'intégralité des centres commerciaux de Mercialys réouverts depuis le 11 mai. Klépierre a rouvert 80% de ses centres en Europe et compte atteindre 90% d'ici 10 jours. Advicenne a profité de son assemblée générale pour faire un point sur son activité et son agenda. Oncodesign et HitGen signent un partenariat stratégique. Capelli vend 911 logements à CDC Habitat pour 183,5 M€ hors taxes. Pharmasimple signe un contrat de distribution B2B de 4 M€ pour 6 millions de masques chirurgicaux. Inventiva enregistre un nouveau brevet pour lanifibranor en Chine. Madvertise décale son assemblée générale. Les actions Bourbon Corporation seront radiées de la cote le 22 juin. ASIT biotech demande la prorogation de son sursis. Lysogène retient Novasep pour produire son candidat LYS-GM101. OSE Immunotherapeutics obtient un prêt garanti par l'Etat de 7 M€. Nacon, BigBen, Mare Nostrum ont publié leurs comptes.

Sur les autres marchés

Le gouvernement allemand et Lufthansa sont parvenus à un accord sur un plan de sauvetage de 9 Mds€, qui passe notamment par une montée de l'État à hauteur de 20% du capital, une participation qui a vocation à être cédée d'ici 2023. Siemens a l'intention de conserver une participation de 45% au capital de sa filiale d'énergie après une scission prévue d'ici la fin de l'année, par le biais d'une distribution de 1 Siemens Energy pour 2 Siemens détenues. Wirecard décale une nouvelle fois la publication de ses résultats 2019. Hier, Bayer AG s'est envolé de près de 8% grâce aux perspectives de règlement amiable d'une partie des plaintes liées au Roundup aux États-Unis. Daimler prévoit d'investir lors de la mise en Bourse du chinois Farasis Energy pour s'assurer d'un approvisionnement stable en batteries, selon Reuters. HSBC pourrait durcir son plan de restructuration, prévient le Financial Times. L'antitrust européen ouvre une enquête approfondie sur le rachat de Transat A.T par Air Canada, qui pourrait restreindre la concurrence sur la liaison Europe / Canada. Wharf, le conglomérat de Hong Kong, récupère 944 M$ en cédant des actions Amazon.com et Facebook. Latam Airlines à son tour en faillite. Burkhalter maintient sa proposition de dividende de 3,70 CHF par action.

Ça publie. AutoZone, Keysight, Suzuki Motor, Aveva Group, Softcat, Oncopeptides, Aryzta, Compagnie des Alpes…

Lectures :