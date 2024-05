Bon OK, le titre est un peu grandiloquent pour exprimer le fait que les bourses américaine et britannique sont fermées pour un jour férié. Sans les investisseurs anglo-saxons, les échanges seront probablement limités et les investisseurs risquent d'être sur la retenue. Sur la semaine écoulée, les valeurs technologiques ont encore brillé pendant que le reste de la cote était un peu à la traîne.

Les marchés actions ont généralement marqué le pas la semaine dernière, à l'exception notable du Nasdaq américain, qui a été sauvé une fois de plus par son compartiment technologique, et plus particulièrement celui des semiconducteurs. Les résultats flamboyants de Nvidia (+15% sur la semaine) n'y sont bien sûr pas étrangers. En revanche, la star de l'intelligence artificielle n'a pas réussi à réveiller la libido du reste du marché, puisque tous les autres compartiments ont subi des dégagements. En Europe, les principaux indices se sont un peu éloignés des récents records. Les investisseurs sont un peu à court d'arguments alors que juin se profile, un mois généralement un peu creux, pris en sandwich entre le tarissement des annonces de résultats d'entreprises du 1er trimestre et l'attente des performances semestrielles.

J'ai trouvé des statistiques à l'utilité douteuse pour faire de la divination boursière. Apparemment, l'indice S&P500 a progressé 56% du temps entre juin et août depuis 1945, selon les données de CFRA Research. Ça fait léger comme tendance pour placer les économies de Mamie. J'ai encore plus tarabiscoté, toujours sourcé CFRA. Accrochez-vous : le S&P 500 a progressé 75% du temps entre le Memorial Day (dernier lundi de mai) et le Labor Day (premier lundi de septembre) si et seulement si un président en premier mandat se présente pour une réélection. Je suis en mesure d'ajouter que le S&P500 a toujours progressé entre juin et août quand son cours de fin de période était supérieur à celui du début, même en cas de pluie de grenouilles et d'attaque extra-terrestre.

Plus sérieusement, le mois de mai n'a pas vraiment bouleversé la hiérarchie des indices boursiers. Depuis le 1er janvier, les investisseurs adorent toujours l'OMX Copenhague qui a gagné 21% (ils adorent surtout les médicaments anti-obésité de Novo Nordisk). Ils aiment aussi beaucoup le Nikkei 225 japonais (+18%) depuis qu'il se passe enfin quelque chose dans l'Archipel sur le front de l'inflation et de la politique monétaire. Les financiers apprécient aussi l'AEX néerlandais qui a progressé de 16% (ils adorent les machines de fabrication de semiconducteurs d'ASML et ASM International). Sans trop exagérer, on peut affirmer que tout ce qui touche à l'amaigrissement et à l'intelligence artificielle est en état de grâce actuellement. Le seul secteur qui évolue en territoire négatif depuis le 1er janvier est celui de l'immobilier, à cause des difficultés de certaines entreprises et des perspectives incertaines sur les taux aux Etats-Unis.

Les informations récentes à retenir :

Les ministres des finances du G7 ont discuté en fin de semaine dernière. Parmi les déclarations marquantes, celle du représentant français Bruno Le Maire qui a estimé que l'économie mondiale est menacée par la surabondance d'exportations chinoises bon marché. Une position partagée par ses homologues.

Emmanuel Macron est en visite d'Etat en Allemagne pour trois jours avec un message central appelant à un sursaut européen.

Une délégation bipartisane de parlementaires américains est arrivée dimanche en visite à Taiwan. Ils sont présents en même temps que le patron de Nvidia, Jensen Huang.

L'état d'urgence a été levé en Nouvelle-Calédonie.

Quelques entreprises, dont les dates de clôture trimestrielles sont exotiques, vont publier leurs résultats cette semaine. C'est le cas de Salesforce, Costco ou Dell Technologies aux Etats-Unis.

La semaine débute par un jour férié à New York et à Londres ce lundi. L'activité risque d'être réduite, notamment du côté des intermédiaires financiers.

La macroéconomie va prendre de plus en plus d'importance à mesure que les publications de résultats d'entreprises déclinent. Cette semaine, il n'y aura pas beaucoup d'indicateurs mais la qualité devrait remplacer la quantité. En effet, le compte à rebours est lancé avant les réunions que doivent tenir les banques centrales en juin. Par conséquent, les données sur les prix vont retenir l'attention, en particulier la première estimation de l'inflation allemande de mai (dès ce mercredi 29 mai) et l'inflation PCE américaine d'avril (vendredi 31 mai). Le marché pense que la BCE réduira ses taux d'un quart de point dès sa réunion du 6 juin. Aux Etats-Unis, les investisseurs restent avides du moindre signal sur l'inflation. Les indices ont positivement réagi vendredi à une sous-donnée de l'indice de confiance de l'Université du Michigan montrant que les consommateurs s'attendent à ce que les prix augmentent moins rapidement que ce qu'ils redoutaient dans l'enquête précédente. Il en faut peu pour être heureux, selon la théorie du fameux économiste indien Baloo.

La bonne tenue de Wall Street vendredi a permis un démarrage positif en Asie Pacifique ce matin. Les hausses sont voisines de 0,5% à Tokyo et Bombay et à Shanghai. Hong Kong, Sydney et Séoul progressent un peu plus vite. Belle performance de Taiwan, où le TAIEX gagne plus de 1%. Je n'ai pas cité l'indice dans les principales hausses 2024, mais il figure parmi les meilleurs performances mondiales grâce à TSMC (+46% depuis le 1er janvier). Les indicateurs avancés occidentaux sont un peu plus hésitants ce matin : ils évoluent autour de l'équilibre.

Le CAC40, le SMI et le BEL20 démarrent la journée en petite baisse.

Les temps forts économiques du jour

L'indice Ifo de confiance des milieux d'affaires allemands en mai est attendu à 10h00. Tout l'agenda ici.

L'euro se négocie 1,085 USD. L'once d'or s'éloigne de ses pics à 2342 USD. Le pétrole varie peu, avec un Brent de Mer du Nord à 82,32 USD le baril et un brut léger américain WTI à 77,89 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans est stable à 4,43%. Le bitcoin se négocie 68 800 USD.

Les principaux changements de recommandations

Alfen : ING Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 70 à 61 EUR.

Amadeus : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 75,20 à 76,80 EUR.

ArgenX SE : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer et réduit l'objectif de cours de 515 à 510 USD.

Bouvet Asa : Arctic Securities passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 57 NOK à 68 NOK.

Ceconomy : Baader Helvea améliore son conseil de réduction à accumulation avec un objectif de cours relevé de 2 EUR à 3,40 EUR.

Cts Eventim : DZ Bank AG Research maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 67 à 81 EUR. MWB Research maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 76 à 83 EUR.

Engie : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 17,20 à 17,30 EUR.

Generali : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 20,40 à 22 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 26 à 27 EUR.

Ionos Group : Morgan Stanley dégrade de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 26,10 EUR.

Leroy Seafood : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 50 NOK à 60 NOK.

Marks & Spencer Group : Citigroup maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 2,60 à 3,10 GBP.

Ryanair Holdings : Zacks passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 156 à 139 USD.

Severn Trent : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours réduit de 2288 à 2230 GBX.

Spirax-Sarco Engineering Plc : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 8250 à 8300 GBX.

Telefónica : DZ Bank AG Research maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 3,90 à 4,30 EUR.

Teleperformance : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 200 à 175 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Les actionnaires de TotalEnergies soutiennent le directeur général lors de l'assemblée générale annuelle. Par ailleurs, TotalEnergies prend la décision finale d'investissement pour Atapu et Sépia au Brésil.

Renault sur le point de s'allier avec Banco Santander dans le leasing automobile, selon Les Echos.

SKY Perfect JSAT commande à Thales Alenia Space un satellite de nouvelle génération reconfigurable en orbite, JSAT-31.

La FDA accorde un examen prioritaire au Sarclisa de Sanofi pour le traitement des patients atteints d’un myélome multiple nouvellement diagnostiqué non éligibles à une transplantation.

Alstom lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant d’environ 1 Md€.

La tension monte dans le dossier Atos avant la date-buttoir du 31 mai pour les plans de sauvetage.

Claranova a remboursé 19,7 M€ d'obligations Euro PP.

Hytlantic et McPhy conviennent de mettre fin à leur accord de coopération.

Fleury Michon a entamé des négociations exclusives avec Familia Martinez, son partenaire de longue date en Espagne, afin de vendre ses parts dans leur joint-venture Platos Tradicionales.

Hopium a tiré 100 OCA depuis le 15 avril, pour 30% de dilution.

Néovacs signe un accord de collaboration avec l’INSERM sur la mise au point d’une nouvelle technologie de synthèse d’anticorps 100% humains.

Les principales publications du jour : Dekuple...

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Julius Bär serait intéressé par son compatriote EFG International, selon Bloomberg.

UBS exclut la possibilité d'un successeur externe à Ermotti au poste de CEO, selon le FT.

La banque suédoise SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) forme une coentreprise de 534 millions de dollars avec Castlelake pour refinancer sa dette.

Le bailleur allemand Adler Group conclut un accord de restructuration avec ses détenteurs d'obligations.

Le fabricant de baskets Golden Goose lancerait bientôt son introduction en bourse à Milan.

Les principales publications du jour : Immofinanz, Solaria Energia…

Des Amériques

Les Etats-Unis devraient lever l'interdiction de vendre des armes offensives à l'Arabie saoudite, selon le FT.

La société de conseil aux actionnaires Glass Lewis recommande aux actionnaires de Tesla à rejeter un plan de rémunération de 56 Mds$ d'Elon Musk.

Les compagnies aériennes, les hôtels et les détaillants craignent d'être laissés pour compte dans les changements apportés à la recherche par Google.

Les familles des victimes de la fusillade de l'école d'Uvalde poursuivent Meta, Microsoft et un fabricant d'armes à feu.

Vanda Pharmaceuticals rejette l'offre d'achat révisée de Future Pak.

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.