Wall Street et le dollar réagissent faiblement aux décisions de la Fed

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a légèrement progressé et le dollar a un peu fléchi face à l'euro après l'annonce, largement anticipée, d'un relèvement des taux d'intérêt aux Etats-Unis, mais les marchés financiers ont rapidement retrouvé leur niveau initial.

Vers 14H15 GMT, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, gagnait 0,18% à 26.539,84 points alors qu'il évoluait en hausse de 0,20% quelques instants avant la diffusion du document. Il s'est brièvement affiché en hausse de 0,36% juste après sa publication.

L'euro valait 1,1778 dollar, contre 1,1767 dollar peu auparavant.

Sur le marché obligataire, le taux d'emprunt de la dette des Etats-Unis à 10 ans, qui avait beaucoup augmenté dans l'anticipation de la décision de la Fed, se stabilisait et évoluait à 3,076%, contre 3,073% quelques instants auparavant.

Les responsables du Comité de politique monétaire de la banque centrale américaine ont augmenté les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage, les portant ainsi dans la fourchette de 2% à 2,25%, leur plus haut niveau depuis dix ans.

Et pour la première fois depuis 2011, la Fed ne qualifie plus sa politique monétaire d'"accommodante".

