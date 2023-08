(Mise à jour des prix à 2015 après la clôture des marchés américains)

* Wall Street rebondit à la fin de la semaine

* Les obligations américaines sont plus stables après la vente.

* Le dollar s'apprête à gagner sa cinquième semaine malgré le revers de vendredi

* Le pétrole affiche une perte hebdomadaire après sept gains consécutifs

* Les investisseurs attendent les orientations de la Fed à Jackson Hole

WASHINGTON, 18 août (Reuters) - Wall Street a terminé en demi-teinte vendredi et les rendements des obligations du Trésor américain se sont stabilisés après une récente flambée, les investisseurs attendant de nouvelles indications sur les taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

Les actions mondiales sont restées proches de leurs plus bas niveaux depuis deux mois et les indices de Wall Street ont clôturé presque stables ou légèrement mixtes. L'indice Dow Jones Industrial Average a terminé en hausse de 0,08 %, l'indice S&P 500 a baissé de 0,01 % et l'indice Nasdaq Composite a reculé de 0,2 %.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 45 pays, était en baisse de 0,24 %.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont reculé après avoir flirté avec des sommets de 16 ans en début de semaine. Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed maintienne les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps, car l'économie américaine continue de montrer de la vigueur.

"Le mois d'août est historiquement un mois faible pour les marchés et il n'est pas surprenant qu'après un grand rallye pour commencer l'année, les investisseurs prennent une pause. Les gros titres ont beaucoup changé, mais l'objectif avec lequel les investisseurs les regardent a changé", a déclaré Blake Emerson, spécialiste mondial de l'investissement chez JP Morgan Private Bank.

Les rendements à dix ans se situaient à 4,255 %, après avoir atteint 4,328 % jeudi. Un dépassement du niveau de 4,338 % atteint en octobre aurait amené les rendements à leur plus haut niveau depuis novembre 2007.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à un panier de six devises, était en baisse de 0,16 %. Malgré cette baisse, le billet vert a enregistré une cinquième semaine consécutive de hausse, sa plus longue série de gains en 15 mois.

Le compte-rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale a montré que la plupart des membres du comité de fixation des taux continuaient à voir des risques importants pour l'inflation, ce qui suggère que d'autres hausses sont en cours de préparation.

L'attention se tourne à présent vers la réunion annuelle de la Fed et des autres grandes banques centrales à Jackson Hole, dans le Wyoming. Les investisseurs scruteront le discours du président de la Fed, Jerome Powell, vendredi prochain, à la recherche d'indices sur les perspectives en matière de taux d'intérêt.

"Nous considérons cet événement comme une bonne occasion pour Powell de commencer à préparer le terrain pour la prochaine étape de l'orientation de la politique de la Fed : non plus axée sur le nombre de hausses à attendre, mais plutôt sur des taux restant 'plus élevés pendant plus longtemps'", ont déclaré les analystes de TD Securities dans une note.

Les marchés réduisent déjà leurs prévisions de réduction des taux pour l'année prochaine.

Les prix du pétrole ont augmenté, mais ont enregistré une baisse hebdomadaire, mettant fin à une série de sept semaines de hausse, le ralentissement de la croissance économique de la Chine ayant assombri le tableau de la demande.

Pour la journée, le pétrole brut Brent était en hausse de 0,77% à 84,85 dollars le baril. Le pétrole brut américain a bondi de 1,13 % à 81,30 dollars le baril.

Le yen s'échangeait à 145,33 contre le dollar, après avoir atteint cette semaine son plus bas niveau en neuf mois, à 146,56 pour un dollar, alors que les écarts de rendement entre les États-Unis et le Japon se sont creusés. Il est proche des niveaux qui ont déclenché une intervention des autorités japonaises à la fin de l'année dernière.