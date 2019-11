Wall Street : festival de record après festival bonnes stats

01/11/2019 | 22:16

Quel semaine et quel final !

Toutes les planètes étaient alignées et c'est un feu d'artifices de records absolus.

Record historique de clôture quasiment égalé pour le Dow Jones (+1,1%) à 27.347 (contre 27.360 le 26 juillet) qui gagne 1,45% sur la semaine, le Nasdaq (+1,13%) bat un record à 8.376, le Nasdaq-100 pulvérise ses records absolus à 8.160 (soit +1,3% sur la semaine et +28,65% cette année), le S&P500 (+1%) culmine à 3.067... et le 'VIX' qui lui est associé plonge de -7% vers 12,3, affichant un niveau de 'confiance' qui tutoie également les sommets.

Outre les bons chiffres de l'emploi, Wall Street s'accroche également à l'espoir suscité par le secrétaire américain au commerce W.Ross qui affirme que la Chine pourrait accepter les conditions américaines sur la protection des brevets et de la propriété intellectuelle.



C'est le meilleur des mondes ! La FED a réduit ses taux par 3 fois et on découvre dès le lendemain (PIB à +1,9%) et le surlendemain que l'économie américaine se montre en fait bien plus vigoureuse que prévu, avec 128.000 emplois non agricoles le mois dernier, selon le Département du Travail (le consensus tablait sur +80.000).



Ce chiffre n'est pas spectaculaire en lui même, ce qui l'est, c'est la révision à la hausse des chiffres de septembre (de 136.000 à +180.000, soit +44.000) puis du mois d'août (de 168.000 à 219.000 soit +51.000).



En tout, cela fait pratiquement +100.000 emplois 'retrouvés' de façon inattendue.



Le taux de chômage s'établit à 3,6% : la grève chez General Motors, avec des grévistes comptabilisés comme des demandeurs d'emplois n'a donc pas eu d'impact le mois dernier.

Le PMI manufacturier d'IHS-Markit ressort également en hausse à

Pour finir, les dépenses de construction ressortent à +0,5% contre +0,2% attendu.

La FED connaissant certainement ces chiffres mais elle a consenti quand même à réduire son directeur à 1,1,50/1,75%.



Les 2 secteurs les plus en pointe étaient -comme d'habitude- les semi-conducteurs ainsi que les valeurs pétrolières avec Apache +9,9%, Schlumberger +5,4%, Noble +4,6%, Occidental et Halliburton +4,4%, Exxon +3%



Le Nasdaq a été dopé par Walgreen +4,8%, Western Digital +4,8%, Qualcomm +3,9%, Alexion +3,8%, ASML +3,3%, Microchip +2,9%, AMD et Apple +2,8% (à 255,8$, la capitalisation culmine à 1.156Mds$), Xilinx +2,2%, Micron +1,8%...









