Wall Street : fin avec punch d'un 1er trimestre au champagne

01/04/2019 | 08:24

Fin de trimestre ('bullish') tout à fait classique: les acheteurs ont pris résolument la main et n'ont laissé aucune chance au moindre 'pullback'... et Wall Street a engrangé +0,8%.



On le pressentait puisque les cours avaient été systématiquement 'tirés' en fin parcours lors des trois séances précédentes.



Les trois principaux indices ont affiché des performances très similaires ce vendredi: le 'Dow' a pris +0,8% à près de 25.930 (+1,7% hebdo), le 'S&P' +0,7% à 2.834 (+1,2% hebdo) et le Nasdaq +0,8% à près de 7.730 (+1,15% hebdo, +2,6% mensuel, +16,5% annuel).



Notons que le Dow Jones -grâce à un ultime coup de reins- a gagné +0,05% sur le mois écoulé, le 'S&P' a réalisé son meilleur trimestre depuis l'été 2009, les autres indices n'avaient plus fait aussi bien depuis le premier trimestre 2012, voir le premier trimestre 1998.



Sur le plan sectoriel, le 'Philadelphia Soxx' (indice des semi-conducteurs) a dominé les débats avec +1,6% (Micron s'est envolé de +5,2%, Western Digital +5,1%, Align Techno +3,8%, Applied Materials +3%, JD.com +2,5%, Microchip +2,2%, AMD +1,8%...).



L'un des temps forts de la séance, ce fut l'IPO (introduction en bourse) de Lyft (principal concurrent d'Uber aux Etats-Unis): proposé à 72$, le titre a pris environ +8,8% à 79$ après avoir flambé de +23% à 88,6$, valorisant alors cette 'licorne' à près de 30Mds$ pour un chiffre d'affaires de 2,3Mds$ et malgré une perte de quasiment 1Md$ en 2018.



Quelques statistiques ont été publiées et Wall Street a naturellement retenu les chiffres les plus positifs.



L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan s'est redresse nettement, de 93,8 vers 98,4 au mois de mars, alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 97,8.

Par ailleurs, les ventes de logements neufs aux États-Unis ont augmenté de +4,9% en février, pour ressortir à 667.000 en nombre annualisé, contre 620.000 attendues en consensus (soit environ -2,5%).



Les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,1% en janvier 2019, après une baisse de 0,6% en décembre, selon le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une progression de 0,3%.

De leur côté, les revenus des ménages ont progressé de +0,2% en février 2019, après un repli de 0,1% en janvier, et alors que le consensus visait une augmentation de 0,3% pour le mois de février.



En rythme annuel, la hausse de l'indice de prix PCE a ralenti de 0,4 point à 1,4% en janvier, et de 0,2 point à 1,8% en excluant les éléments traditionnellement volatiles que sont l'énergie et l'alimentation.



Malgré le changement de direction à la tête de Wells Fargo, accueilli par une hausse de +3% hors séance jeudi soir, le titre de la banque a fini en baisse de -1,6%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.