Wall Street : fin d'année 2018 sur une note positive

02/01/2019 | 09:20

Wall Street a terminé l'année 2018 sur une note positive, avec des gains de plus de 1,1% sur le Dow Jones à 23.327,5 points et de près de 0,8% sur le Nasdaq à 6.635,3 points, soutenus par l'optimisme sur le commerce.



'Le Wall Street Journal a indiqué que les Chinois et les Etats-Unis travaillent à un accord commercial et le Président Trump a fait part de 'grands progrès' à ce sujet dans un tweet', souligne Wells Fargo Advisors.



'En dépit des gains de la séance, chacun des trois indices majeurs ont enregistré leur pire année en une décennie, avec la plus forte baisse en décembre depuis la Grande Dépression', souligne-t-il cependant.



Le Dow Jones a ainsi perdu 8,7% en décembre et 5,6% sur l'ensemble de 2018, le S&P500 a essuyé des replis de 9,2% et 6,2% respectivement, tandis que le Nasdaq a terminé le mois en baisse de 9,5% et l'année de 3,9%.



'L'environnement d'investissement mondial restera plutôt favorable en 2019', tempère BNY Mellon IM. 'Tant que la trajectoire (de l'inflation) reste légèrement haussière, la performance des actifs risqués devrait rester solide en 2019, malgré une volatilité accrue'.



