Wall Street : fin de séance mitigée vendredi

31/12/2018 | 08:16

La Bourse de New York a terminé la séance de vendredi de façon mitigée : à la clôture, le Dow Jones a reculé de plus de 0,3% à 23.062,4 points, tandis que le Nasdaq Composite a grappillé moins de 0,1% à 6.584,5 points.



'Les grands indices américains ont alterné entre gains et pertes tout au long de la séance, couronnant ainsi une semaine chaotique', résume Wells Fargo Advisors, notant que 'le S&P 500 est en passe de réaliser son pire mois de décembre depuis 1931'.



En trois séances, les indices ont toutefois réussi à réduire leurs pertes de l'année. Alors qu'il accusait plus de 9% de baisse avant Noël, le Dow Jones n'affiche désormais plus qu'un recul de moins de 7% depuis le 1er janvier.



A noter que les promesses de ventes de logements ont reculé de 0,7% en novembre, à en croire les données publiées par la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR), et que les stocks de pétrole sont restés quasiment stables la semaine précédente.



Sur le front des valeurs, Tesla a grimpé de 5,6% après l'annonce de l'arrivée de Larry Ellison, le fondateur du concepteur de logiciels d'entreprise Oracle, au sein de son conseil d'administration.



Philip Morris a gagné 1% à la faveur de commentaires encourageants de Piper Jaffray, qui voit une 'opportunité d'achat' sur le titre, tandis qu'Abercrombie & Fitch a grappillé 0,6% après le relèvement d'objectif de cours chez Wedbush.



