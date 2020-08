Wall Street : fin de séance positive malgré les indicateurs

21/08/2020 | 07:30

Malgré des indicateurs macroéconomiques plutôt décevants, la Bourse de New York a terminé la séance de jeudi dans le vert : l'indice Dow Jones a pris près de 0,2% à 27.740 points tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de près de 1,1% à 11.265 points.



'Des gains sur les valeurs technologiques ont aidé à compenser des données décevantes sur l'emploi ainsi que le rapport de la Réserve fédérale paru la veille', expliquait-on après clôture chez Wells Fargo Advisors.



Le Département du Travail a dénombré 1.106.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 971.000 la semaine précédente, alors même que le consensus tablait sur une baisse à 925.000 inscriptions.



L'indice de la Fed de Philadelphie s'est établi à 17,2 en août, en recul d'environ sept points par rapport au mois précédent, marquant ainsi un net ralentissement de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie.



Enfin, l'indice des indicateurs avancés américains calculé par le Conference Board a enregistré en juillet sa troisième hausse consécutive (+1,4%), mais sa progression tend à ralentir par rapport aux deux mois précédents.



Coté valeurs, Intel s'est adjugé 1,7% après l'annonce par le géant des microprocesseurs du lancement d'un programme accéléré de rachats d'actions, estimé à 10 milliards de dollars, devant se clôturer avant la fin de l'année.



Nvidia est resté stable en clôture, les résultats décevants dévoilés par le fabricant de puces graphiques au titre du trimestre écoulé ayant été compensés par des perspectives jugées plus prometteuses.



Estée Lauder a lâché 6,8% après la publication par le groupe de cosmétiques, au titre de son dernier trimestre 2019-20, d'une perte ajustée par action représentant plus du triple du consensus.



