Wall Street : fin de semaine dans de meilleures dispositions

20/03/2020 | 14:24

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse vendredi matin, poursuivant le redressement entamé la veille en s'appuyant toujours sur le train de mesures choc dévoilées hier par les grandes banques centrales.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 1% à 2%, annonçant une ouverture favorable.



'Le marché semble dans de meilleures dispositions', explique un gérant, qui prend note en particulier de la décompression des 'spreads' de taux en Europe, du rebond des Bourses du Vieux Continent et d'un cours du pétrole brut qui semble décidé à repartir à la hausse.



Les valeurs pétrolières s'étaient déjà repris jeudi, alors que le baril de WTI rebondissait de 25% à 26,2 dollars, après s'être récemment enfoncé sous le seuil des 25 dollars, soit son plus bas niveau depuis 2003.



In fine, c'est surtout l'annonce de nouvelles mesures de soutien par les grandes banques centrales mondiales qui avait permis à Wall Street de reprendre près de 1% hier, même si la séance s'était encore une fois révélée très volatile.



Bonne nouvelle, le Dow Jones n'a fini ni à proximité de ses 'plus bas', ni sur l'inscription d'un nouveau plancher annuel 'intraday' jeudi soir.



Autre élément encourageant, le VIX parvient ce matin à valider un repli sous les 70 points, un reflux bienvenu quand on sait que bon nombre de gérants suivent ce niveau de volatilité implicite en vue de s'adapter au mieux aux conditions du marché.



Le marché pourrait néanmoins devenir 'technique' en cette séance des 'quatre sorcières', puisque beaucoup d'opérateurs vont devoir solder leurs positions sur les dérivés, et encaisser de lourdes pertes.



Aux niveaux actuels, l'écart mensuel sur le terme boursier de mars fait apparaître un décrochage proprement abyssal de 32% pour le Dow Jones et de 29% pour le S&P 500.



