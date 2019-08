Wall Street : fin de semaine sur une note optimiste

19/08/2019 | 07:44

Comme prévu, la Bourse de New York a repris le chemin de la hausse vendredi, aidée par des rachats à bon compte. Le Dow Jones s'est adjugé 1,2% à 25.886 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est redressé de près de 1,7% à 7.896 points.



La remontée des rendements obligataires, avec un taux de l'emprunt d'Etat américain à dix ans qui a progressé à 1,56%, a semblé apaiser les craintes d'une entrée en récession qui se matérialisaient depuis quelques séances.



'Lors d'une conférence de presse jeudi, le président Trump a révélé qu'il avait prévu de s'entretenir au téléphone avec le président chinois Xi et qu'il espérait toujours la tenue de négociations en personne le mois prochain', rappelait en outre Wells Fargo.



Côté statistiques, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a par contre été mesuré à 92,1 en estimation préliminaire au mois d'août, là où les économistes anticipaient en moyenne 97,2.



Selon les chiffres de la construction résidentielle, les mises en chantier de logements aux Etats-Unis se sont inscrites en baisse de 4% au mois de juillet, mais les permis de construire ont augmenté de 8%.



S'agissant des valeurs, Nvidia a grimpé de 7,2% après la présentation de résultats meilleurs que prévu, alors qu'Applied Materials a cédé 1,2% malgré des trimestriels ressortis au-dessus des attentes.



Enfin, Deere a progressé de 3,8% bien que le spécialiste des machines agricoles a manqué le consensus au deuxième trimestre et revu à la baisse sa prévision de résultat annuel en raison de l'intensification des tensions commerciales.



