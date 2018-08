Wall Street : fin de semaine sur une note positive

20/08/2018 | 07:32

Wall Street a terminé sur une note positive vendredi soir, alors que la géopolitique demeurait au centre des attentions. Le Dow Jones a pris plus de 0,4% à 25.669 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné plus de 0,1% à 7.816 points.



'Les tensions commerciales ont montré des signes d'apaisement, alors que le Président Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping étudiaient une rencontre en novembre selon certaines sources', pointait Wells Fargo Advisors.



Côté statistiques, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs, ressorti à 95,3 en août contre 97,9 en juillet, un nouveau plus bas de 11 mois.



En revanche, l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board, attendu en hausse de seulement 0,5% pour juillet, a grimpé de 0,6% le mois dernier, notamment grâce à la composante de l'emploi.



Côté valeurs, les opérateurs ont salué les trimestriels de l'équipementier agricole John Deere (+2,3%), mais pas ceux du fournisseur de processeurs graphiques programmables Nvidia (-4,9%) et surtout de l'équipementier pour semi-conducteurs Applied Materials (-7,7%).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.