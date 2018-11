NEW YORK, 5 novembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini irrégulière lundi, le Dow et le S&P ayant été soutenus par les valeurs de l'énergie et les valeurs défensives tandis qu'au contraire Apple a pesé sur le Nasdaq Composite.

L'indice Dow Jones a gagné 190,80 points, soit 0,76%, à 25.461,63 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 15,26 points (0,56%) à 2.738,32 points.

Le Nasdaq Composite a laissé 29,36 points (0,40%) à 7.327,63 points.