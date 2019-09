Bourse de Wall Street : Wall Street finit dans le désordre

PARIS, 13 septembre (Reuters) - La Bourse de New York a terminé vendredi en ordre dispersé, les replis de deux poids lourds de la cote, Apple et Broadcom, atténuant l'effet positif des espoirs d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine.

L'indice Dow Jones a gagné 33,40 points, soit 0,12%, à 27,215.85.

Le S&P-500, plus large, a perdu 2,77 points, soit 0,09%, à 3,006.80.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 19,21 points (0,23%) à 8.175,26.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

(Service Marchés)