Bourse de Wall Street : Wall Street finit en baisse après les résultats de Goldman et Citi

NEW YORK, 15 avril (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère baisse lundi, les résultats trimestriels décevants de Goldman Sachs et Citigroup ayant pesé sur le secteur financier.

L'indice Dow Jones a perdu 30,75 points, soit 0,12%, à 26.381,55.

Le S&P-500, plus large, a reculé de 1,82 point, soit 0,06%, à 2.905,59, encore tout près de son record historique.

Le Nasdaq Composite a cédé de son côté 8,54 points (-0,11%) à 7.975,63 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)