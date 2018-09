NEW YORK, 24 septembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse au premier jour de la semaine, l'escalade du différend commercial entre la Chine et les Etats-Unis ayant assombri l'humeur des investisseurs mais le Nasdaq est parvenu à terminer étaler.

L'indice Dow Jones a perdu 181,72 points, soit 0,68%, à 26.561,78 points.

Le S&P-500, plus large, a cédé 10,30 points (0,35%) à 2.919,37 points

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 6,71 points (0,08%) à 7.993,66 points.