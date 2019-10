Bourse de Wall Street : Wall Street finit en hausse

NEW YORK, 4 octobre - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, portée par la bonne tenue des chiffres de l'emploi et du chômage aux Etats-Unis, tombé à son plus bas niveau depuis près de 50 ans à 3,5%.

L'indice Dow Jones a gagné 368,65 points, soit 1,41%, à 26.569,69.

Le S&P-500, plus large, a pris 41,02 points, soit 1,41%, à 2.951,65.

Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a progressé de 107,80 points, soit 1,37%, à 7.980,07.

Publié après une série d'indicateurs économiques inférieurs aux attentes, parmi lesquels un indice d'activité industrielle au plus bas depuis plus de dix ans et une croissance dans les services au plus bas depuis 2016, le rapport mensuel du département du Travail a partiellement atténué les craintes de voir la première économie du monde se rapprocher d'une récession.

