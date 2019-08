Bourse de Wall Street : Wall Street finit en hausse, Trump joue l'apaisement avec la Chine

NEW YORK, 26 août (Reuters) - Wall Street a terminé en hausse lundi, soutenue par des signes d'apaisement dans les relations entre Washington et Pékin.

Après une semaine de surenchères en matière de droits de douane, le président Donald Trump a déclaré, en marge du G7 en France, que Pékin avait exprimé son souhait de revenir à la table des négociations et a ajouté qu'il croyait possible la conclusion d'un accord. Il n'a pas non plus exclu de reporter la mise en oeuvre des nouveaux droits de douane sur les produits chinois envisagés par son administration.

L'indice Dow Jones a repris 273,18 points, soit 1,07%, à 25.902,08.

Le S&P-500, plus large, a rebondi de 31,75 points, soit 1,12%, à 2.878,86.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 102,92 points (+1,33%) à 7.854,69 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)