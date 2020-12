Bourse de Wall Street : Wall Street finit en hausse de 0,68%

(Reuters) - La Bourse de New York a fini lundi en hausse de 0,68%, profitant d'un vif regain des espoirs de reprise économique après la ratification du plan de relance américain.

L'indice Dow Jones a gagné 204,10 points à 30.403,97. Le S&P-500, plus large, a pris 32,30 points, soit 0,87%, à 3.735,36. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 94,69 points (0,74%) à 12.899,42 points.

Après avoir menacé d'opposer son veto, Donald Trump a finalement ratifié dimanche un ensemble budgétaire de 2.300 milliards de dollars, adossé à un plan de relance destiné à faire face à la pandémie, rétablissant les indemnités de chômage de millions d'Américains et évitant ainsi la fermeture des administrations fédérales.

Le président, qui souhaitait augmenter l'aide directe versée aux particuliers, est revenu sur sa décision de bloquer le programme adopté la semaine dernière par le Congrès après avoir subi la pression de parlementaires des deux bords.

VALEURS

Les valeurs malmenées par la crise du coronavirus, telles que les compagnies aériennes et les croisièristes, comptent parmi les principaux bénéficiaires de l'embellie. Royal Caribbean Cruises, Carnival et Norwegian Cruise Line gagnaient tous plus de 3% peu après la clôture.

Tesla, qui arrivera sur le marché indien en début d'année prochaine, selon le ministre des Transports, progresse par ailleurs de 0,3%.

Lockheed Martin Corp; qui annonce avoir livré 123 avions F-35 en 2020, est en hausse de 0,6%.

(Chuck Mikolajczak, version française Jean-Philippe Lefief)