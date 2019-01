Bourse de Wall Street : Wall Street finit en hausse de 1%, espoir sur le commerce

NEW YORK, 8 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a terminé en hausse mardi, confirmant son rebond pour la troisième séance consécutive, soutenue par Apple et Amazon , ainsi que les valeurs industrielles dans l'espoir d'un accord commercial entre Washington et Pékin.

L'indice Dow Jones a gagné 254,97 points, soit 1,08%, à 23.786,32.

Le S&P-500, plus large, a pris 24,79 points, soit 0,97%, à 2.574,48.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 72,80 points (+1,07%) à 6.896,27. (Ces données peuvent varier encore légèrement)