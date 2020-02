Wall Street finit en hausse grâce à la Chine

L'indice Dow Jones a gagné 88,92 points à 29 379,77.

Le S&P-500, plus large, a pris 9,95 points, soit 0,30%, à 3 344,64. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 57,19 points (0,60%) à 9 565,87 points.

La Chine a annoncé qu'elle allait réduire de moitié les droits de douane supplémentaires prélevés depuis l'an dernier sur plus de 1.700 produits américains, conformément aux engagements pris dans l'accord commercial dit de "phase 1" conclu avec les Etats-Unis.

L'annonce de la baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, tombées à un creux de neuf mois la semaine dernière, a eu peu d'effet sur les contrats à terme.

Aux valeurs, on retiendra notamment la performance de Twitter s'est envolé de 15,03% après avoir dégagé pour la première fois de son histoire un chiffre d'affaires trimestriel supérieur à un milliard de dollars, fruit des efforts du groupe américain pour rendre sa plate-forme plus conviviale et attirer ainsi davantage d'utilisateurs.

L'engouement pour les actions s'est répercuté sur les cours des devises jugées les plus sûres, comme le yen ou le franc suisse, délaissées ce jeudi.

Les investisseurs n'ont toutefois pas éloigné de leurs esprit la question du coronavirus et les craintes qui lui sont liées, comme en témoigne la bonne tenue des cours de l'or et la stabilité des rendements de la dette américaines.