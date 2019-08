Wall Street finit en hausse, l'inversion de la courbe des taux sans impact

New York (awp/afp) - Wall Street a fini dans le vert mercredi, épargnée par la brève inversion de la courbe des taux obligataires américains à 2 et 10 ans, qui s'est produite en fin de séance et est vue comme un signe avant-coureur de récession.

Son indice vedette, le Dow Jones, a gagné 0,93%, à 26.202,73 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 0,90%, à 8.020,21 points, et l'indice élargi S&P 500 est monté de 0,82%, à 2.924,43 points.

Peu avant la clôture de la Bourse new-yorkaise, le taux d'intérêt sur les bons du Trésor américain à 10 ans est passé temporairement sous celui des bons à 2 ans.

Ce phénomène, connu sous le nom d'"inversion de la courbe des taux", est redouté des marchés financiers, qui y voient généralement l'indicateur avancé d'une future récession.

L'inversion, qui s'était déjà produite le 14 août et avait fait plonger la Bourse, n'a duré que quelques secondes mercredi sans avoir d'incidence sur les principaux indices de la cotation new-yorkaise.

Vers 21H15 GMT, le taux à 10 ans était déjà remonté à 1,59%, tandis que celui à deux ans s'établissait à 1,57%.

Les indices ont été portés tout au long de la séance par les solides résultats financiers de plusieurs groupes de grande distribution.

Target a publié mardi des chiffres trimestriels supérieurs aux attentes des analystes. Son action s'est envolée de près de 20,40% et a terminé à 103,20 dollars, son plus haut niveau jamais atteint.

Lowe's a également fait part de résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre, profitant notamment d'une demande en hausse au printemps. Le titre du spécialiste des articles de maisons et de jardin a bondi de 10,4%.

"Cela montre que malgré des signes de ralentissement économique, les consommateurs américains restent confiants. C'est un signe encourageant", a commenté Art Hogan de National.

Le secteur de la grande distribution a connu une saison des résultats encourageante, tandis que les ventes au détail aux Etats-Unis ont fait un bond en juillet selon des chiffres publiés la semaine dernière par le département du Commerce.

"Ces indicateurs ont permis de dissiper les +craintes de récession+ qui se sont manifestées lors de la première inversion de la courbe (des taux), soulignant que la consommation américaine restait en forme. C'est crucial car les dépenses des consommateurs représentent 70% du PIB américain", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.

Walmart poursuit Tesla

Les investisseurs ont également réagi au compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), publié mercredi.

La Banque centrale américaine a estimé que la faible croissance mondiale et les tensions commerciales risquaient de ralentir l'économie des Etats-Unis mais que la Fed devait garder "ses options ouvertes" sur l'évolution des taux.

La Fed avait baissé les taux d'un quart de point de pourcentage (0,25%) pour la première fois depuis 2008 lors de sa dernière réunion monétaire du 31 juillet, affirmant selon le compte-rendu, prendre une "assurance" sur l'avenir face aux incertitudes pesant sur le commerce et l'économie mondiale.

Dans les minutes de cette réunion, la Fed, qui va se retrouver à nouveau le 18 septembre pour déterminer la politique monétaire, a par ailleurs dit vouloir ne pas faire penser que les taux sont "sur une voie toute tracée".

Une écrasante majorité d'analystes s'attendent à une autre réduction des taux directeurs dès le rendez-vous 18 septembre.

Parmi les autres valeurs du jour, Tesla a chuté de 2,2%. Le groupe de grands magasins Walmart a lancé mardi des poursuites judiciaires contre le constructeur de véhicules électriques haut de gamme, l'accusant d'avoir fait installer des panneaux solaires qui ont pris feu dans plusieurs enseignes.

afp/rp