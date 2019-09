Bourse de Wall Street : Wall Street finit en hausse, les tensions commerciales s'apaisent

PARIS, 12 septembre (Reuters) - La Bourse de New York a terminé jeudi en hausse à la faveur d'un apaisement dans les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine qui pèsent sur les marchés depuis un an et demi.

L'indice Dow Jones a gagné 48,75 points (0,18%) à 27.185,79.

Le S&P-500, plus large, a pris 8,93 points, soit 0,30%, à 3.009,86.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 25,70 points (0,31%) à 8.195,38.

