Wall Street finit en hausse mais l'avertissement d'Apple jette un froid

New York (awp/afp) - Wall Street a fini mercredi en hausse grâce à un bond des cours du pétrole, mais les investisseurs se préparent à une séance agitée jeudi après la révision par Apple de ses prévisions de résultats au premier trimestre 2019.

Selon les résultats définitifs, le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,08% à 23.346,24 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 0,46% à 6.665,94 points.

L'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,13%, à 2.510,03 points.

Apple a annoncé mercredi juste après la clôture de Wall Street qu'il révisait en baisse ses prévisions de résultats pour le 1er trimestre 2019 à cause notamment du ralentissement de la croissance en Chine.

Dans une lettre aux investisseurs, le patron d'Apple, Tim Cook, évoque le renforcement du dollar et la décélération "plus forte que prévu" de l'économie chinoise pour justifier cette rare révision à la baisse.

Cette nouvelle faisait plonger le titre de la marque à la pomme de 6,95% vers 22H15 GMT, dans les transactions électroniques qui suivaient la clôture des marchés. Cette dégringolade promettait un jeudi matin agité à Wall Street.

Avant cela, les marchés avaient ouvert en forte baisse mercredi à l'occasion de la première séance de l'année 2019. Mais "ils se sont relevés à la faveur d'une hausse des cours du pétrole", a signalé Quincy Krosby de Prudential Financial.

A l'origine de la hausse de plus de 2% du pétrole coté à New York, des données compilées par l'agence Bloomberg montrant que l'Arabie saoudite avait réduit en décembre ses exportations d'environ 500.000 barils par jour, avec notamment des volumes moins élevés en direction des Etats-Unis et de la Chine. Signe que le royaume est disposé à faire des efforts pour réduire l'offre d'or noir sur le marché mondial.

Les valeurs du secteur de l'énergie regroupées au sein d'un sous-indice du S&P 500 ont largement profité de cette information et pris 2,07%.

La nouvelle est venue redonner du baume au coeur des investisseurs sur le marché des actions et de l'énergie, assommés un peu plus tôt par des statistiques chinoises montrant une dégradation de l'activité manufacturière fin 2018.

Tesla plonge

Ces chiffres ont "crédibilisé un peu plus l'idée que l'économie chinoise ralentit", a observé Mme Krosby.

Outre Wall Street, cet indicateur chinois avait "envoyé les places boursières mondiales au tapis", de l'Asie à l'Europe, a observé Peter Cardillo de Spartan Capital. La Chine a été durant des années le moteur de l'activité mondiale.

Les marchés ont également surveillé mercredi les avancées sur le front politique, alors que la fermeture partielle des administrations américaines, le "shutdown", affecte le pays depuis le 22 décembre sur fond de désaccords sur le financement d'un mur à la frontière mexicaine.

Le président des Etats-Unis Donald Trump s'est de nouveau montré inflexible sur ce mur mercredi, assurant que le blocage budgétaire pourrait durer.

Il a également affirmé que le plongeon des indices boursiers en fin d'année dernière était dû à un "dysfonctionnement" et que Wall Street se porterait beaucoup mieux dès qu'un accord commercial serait signé avec la Chine.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à dix ans des Etats-Unis reculait à 2,619% vers 22H20 GMT, contre 2,684% lundi à la clôture, et celui à 30 ans à 2,950%, contre 3,015%.

Parmi les valeurs du jour, Tesla, qui s'attache depuis plusieurs mois à accélérer la production de ses véhicules, a plongé de 6,81% après avoir fait part d'un nombre de livraisons de voitures inférieur aux attentes du marché.

Le secteur de la santé a été sous pression alors que le président américain a de nouveau plaidé pour une baisse du prix des médicaments, dont certains ont nettement augmenté à l'occasion de la nouvelle année: le sous-indice représentant les entreprises de la santé au sein de l'indice S&P 500 a perdu 1,35%.

En pleine polémique suite à des accusations de censure de son service en Arabie saoudite, Netflix a fini stable. Le titre a toutefois été mis sous pression en cours de séance par la publication d'une note de la société SunTrust abaissant les perspectives sur son titre en Bourse. Netflix a par ailleurs annoncé mercredi la nomination d'un ancien du groupe Activision Blizzard au poste de directeur financier.

alb/iba