Bourse de Wall Street : Wall Street finit en hausse, portée par l'énergie et la finance

La Bourse de New York a fini en hausse lundi grâce à un regain d'appétit des investisseurs pour certains secteurs parmi les plus touchés par la récession provoquée par la pandémie de coronavirus.

Les trois grands indices clôturent sur des hausses marquées alors que le Dow et le S&P 500 ont terminé vendredi la semaine sur leur plus longue séquence de baisses hebdomadaires en plus d'un an.

L'indice Dow Jones a gagné lundi 1,51%, ou 410,1 points, à 27 584,06.

Le S&P-500, plus large, a pris 53,14 points, soit 1,61%, à 3 351,6.

Le Nasdaq Composite a avancé de 203,96 points (1,87%) à 11 117,53 points.

L'énergie, la finance et l'industrie, qui ont fortement souffert de la crise sanitaire, affichent les plus forts gains en pourcentage parmi les grands indices sectoriels du S&P 500.

"C'est un marche très équilibré", nuance cependant Tim Ghriskey, stratège d'investissements à Inverness Councel, à New York. "Tous les secteurs participent à la hausse."

Aux valeurs particulières, American Airlines a bondi de 3,8%, trois jours après avoir annoncé avoir obtenu un prêt de 5,5 milliards de dollars (4,7 milliards d'euros) auprès du gouvernement américain.

Uber a progressé de 3,2% après avoir remporté lundi une victoire judiciaire en Grande-Bretagne lui permettant de retrouver une licence à Londres, qui lui avait été retirée en 2019 pour des raisons de sécurité.

(version française Jean-Stéphane Brosse)

par Stephen Culp