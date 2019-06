Bourse de Wall Street : Wall Street finit en hausse, rassurée sur le commerce

PARIS, 10 juin (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse lundi, dynamisée par l'abandon du projet de relèvement des tarifs douaniers américains sur les produits en provenance du Mexique et l'annonce d'une méga-fusion dans le secteur industriel qui ont rassuré sur l'état de santé de l'économie américaine et mondiale.

L'indice Dow Jones a gagné 78,74 points, soit 0,3%, à 26.062,68 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 13,39 points, soit 0,46%, à 2.886,73 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 81,17 points (+1,05%) à 7.823,27 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)