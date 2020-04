Wall Street finit en hausse sous l'impulsion d'Amazon et Netflix

L'indice Dow Jones a gagné 33,33 points à 23.537,68.

Le S&P-500, plus large, a pris 16,19 points, soit 0,58%, à 2.799,55.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 139,19 points (1,66%) à 8.532,36 points.

Les conséquences économiques de l'épidémie restent au centre des préoccupations des investisseurs. Selon le secrétaire général de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), il est probable que l'économie mondiale soit en contraction.

Aux Etats-Unis, plus de 5,2 millions de personnes ont déposé une demande d'allocation chômage la semaine dernière, alors qu'elles avaient été 6,615 millions la semaine précédente.

"Ce chiffre est affreux mais il est inférieur à celui des deux semaines précédentes, je pense que nous avons atteint un pic", a déclaré David Bahnsen, directeur des investissements du groupe Bahnsen. "Ce que le marché ne peut pas évaluer parfaitement, c'est la réouverture de l'économie et son impact sur les bénéfices des entreprises dans un trimestre, deux trimestres et un an."

Donald Trump, selon lequel le pic de l'épidémie pourrait être franchi, doit présenter ce jeudi son plan de reprise de l'activité économique.

VALEURS

Amazon et Netflix, dont les ventes progressent avec les mesures de confinement, gagnaient respectivement 4,4 et 2,9% peu après la clôture.

Boeing perdait de 8% après les déclarations de son concurrent européen Airbus, qui a dit examiner les demandes de report des livraisons.

(Caroline Valetkevitch, version française Jean-Philippe Lefief)