Bourse de Wall Street : Wall Street finit en hausse, tirée par Apple et Amazon

L'indice Dow Jones a fini en hausse de 54,65 points, soit 0,21%, à 26.439,93, à plus de cent points toutefois de son plus haut du jour à 26.557 points.

Le S&P-500, plus large, a gagné 8,03 points ou 0,28% à 2.914 points, mettant fin à quatre séances consécutives de baisse mais terminant aussi sous ses plus hauts de la séance.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 51,60 points (0,65%) à 8.041,97 après être monté jusqu'à 8.067.

Le marché avait viré à la baisse mercredi après les annonces de la Fed, qui a cessé de qualifier sa politique monétaire d'"accommodante" et a dit prévoir une autre hausse de taux d'ici la fin de l'année, ensuite trois en 2019 et encore une en 2020.

La banque centrale prévoit désormais une croissance de 3,1% aux Etats-Unis cette année, suivie d'au moins trois années d'expansion modérée.

"Le communiqué de la Fed (...) confirme que l'économie américaine est la meilleure carte à jouer pour les investisseurs mondiaux", commente Jeffrey Kravetz, en charge des investissements régionaux à la division de banque privée d'U.S. Bank à Phoenix (Arizona).

"Du point de vue des fondamentaux, les bénéfices augmentent, l'inflation semble bénigne et les taux d'intérêt restent relativement bas. Le contexte demeure favorable pour le marché boursier", ajoute Terry Sandven, stratège chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis.

La confirmation d'une croissance annualisée de 4,2% au deuxième trimestre, son rythme le plus soutenu depuis près de quatre ans, a conforté le sentiment positif du marché.

VALEURS

Apple s'est adjugé 2,06%, apportant la plus forte contribution à la hausse des trois grands indices. JPMorgan a entamé son suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de cours de 272 dollars.

Amazon s'est adjugé 1,93% à 2.012,98 dollars, profitant du relèvement de l'objectif de cours de Stifel, à 2.525 dollars, et de l'ouverture à New York d'un magasin en dur, "Amazon 4-star", où seront proposés les produits les mieux notés sur son site de vente en ligne.

Le nouveau secteur des services de communication s'est octroyé 0,80%, meilleure performance des 11 grands indices sectoriels S&P, aidé aussi par Facebook (1,13%) et Alphabet (1,11%).

L'indice des techs a pris 0,54% alors que les matériaux (-0,97%) ont accusé la plus forte baisse sectorielle. Les financières (-0,34%) ont aligné une cinquième séance de baisse, ce qui ne s'était plus vu depuis le mois de juin.

Au total huit des 11 grands indices sectoriels ont progressé.

Parmi les perdants du jour figurent le groupe agroalimentaire Conagra Brands (-8,54%) - plus forte baisse du S&P-500, le croisiériste Carnival ( -4,84%) et le cabinet de conseil Accenture (-1,69%), sanctionnés après la publication de résultats inférieurs aux attentes.

Hors S&P-500, l'enseigne d'articles pour la maison Bed Bath and Beyond a plongé de 21% à 14,86 dollars après là encore des résultats inférieurs aux attentes.

LES INDICATEURS DU JOUR

Si la croissance a été confirmée à 4,2% en rythme annualisé au deuxième trimestre, contre +2,2% sur les trois premiers mois de l'année (+2,2%) les autres statistiques publiées jeudi laissent entrevoir une croissance moins astronomique pour la période juillet-septembre.

Après quatre mois de forte hausse, les nouvelles commandes de biens d'équipement industriels ont baissé en août et le déficit des échanges de marchandises s'est creusé de 3,8 milliards de dollars à 75,8 milliards, avec un recul de 1,6% des exportations et une hausse de 0,7% des importations.

Le commerce extérieur pourrait en conséquence apporter une contribution négative au PIB du troisième trimestre, qui serait cependant partiellement compensée par une hausse des stocks. Ceux des grossistes ont augmenté de 0,8% en août.

Sur la foi de ces chiffres, JP Morgan a réduit sa prévision de croissance du troisième trimestre d'un demi-point à 3,0% et le modèle GDPNow de la Fed d'Atlanta donne à présent une expansion de 3,8%, au lieu d'une précédente estimation de 4,4%.

LA SÉANCE EN EUROPE

Les Bourses européennes avaient auparavant terminé dans le vert elles aussi, les investisseurs ayant bien digéré les annonces de la Réserve fédérale américaine et paraissant attendre avec une relative sérénité celles du gouvernement italien sur sa trajectoire budgétaire.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,50% à 5.540,41 points. Le Footsie britannique a pris 0,45%, au plus haut depuis quatre semaines, et le Dax allemand a progressé de 0,40%. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,48%, le FTSEurofirst 300 de 0,46% et le Stoxx 600 de 0,35%.

La Bourse de Milan (-0,62%) a souffert en revanche, plombée entre autres par les valeurs bancaires, tandis que les rendements des emprunts d'Etat émis par Rome remontaient fortement alors qu'était retardé le conseil des ministres qui doit décider du cadrage budgétaire.

À SUIVRE VENDREDI

La principale statistique du jour sera celle des revenus et dépenses des ménages américains en août, avec sa composante d'inflation toujours très suivie - l'indice PCE Core prévu en hausse modeste de 0,1% sur le mois et de 2% sur un an.

L'agenda comporte aussi deux prises de paroles de responsables de la Fed, Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, à 12h30 GMT lors d'une conférence à Charlotte (Caroline du Nord), et son collègue de la Fed de New York John Williams à l'Université de Columbia (New York) à 20h45 GMT.

(avec Noel Randewich à San Francisco et Amy Caren Daniel à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)