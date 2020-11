Bourse de Wall Street : Wall Street finit en hausse une séance écourtée après Thanksgiving

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi au terme d'une séance écourtée au lendemain de Thanksgiving et dans des volumes limités, le Nasdaq terminant sur un record en clôture dans un marché où l'optimisme continue de l'emporter sur la gravité de la situation sanitaire.

L'indice Dow Jones a gagné 0,13%, ou 37,90 points, à 29.910,37. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 8,73 points, soit 0,24%, à 3.638,38.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 111,44 points (0,92%) à 12.205,85 points après avoir inscrit un record dans les premiers échanges à 12.236,23 points.

Sur l'ensemble de la semaine, raccourcie par Thanksgiving, les trois indices vedettes de la place new-yorkais progressent, le Dow Jones ayant même franchi mardi, pour la première fois de son histoire, la barre des 30.000 points.

"C'était une séance écourtée et les volumes ont été légers. La seule conclusion possible, c'est donc que le rebond ne faiblit pas", tempère Peter Cardillo, économiste de marché chez Spartan Capital Securities à New York.

"Cela présage bien pour le mois prochain. Assisterons-nous à un rebond pour Noël ? C'est le plus probable. Sera-t-il aussi robuste qu'en novembre ? C'est la grande question", ajoute-t-il.

L'optimisme suscité par les progrès récents dans le recherche de vaccins contre le coronavirus et la perspective d'une politique de relance après la transition à la Maison blanche continue donc de l'emporter sur les chiffres toujours alarmants de la crise sanitaire aux Etats-Unis.

Les marchés ont également été confortés par les propos de Donald Trump qui a assuré qu'il respecterait le vote du collège électoral américain, le 14 décembre prochain, même s'il continue de se dire victime d'une "élection truquée".

Au lendemain du jour férié de Thanksgiving, Wall Street avait ouvert en hausse. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones prenait 0,44%, le S&P-500 0,37% et le Nasdaq Composite 0,66%.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones ne s'adjugeait plus que 0,08% - et a brièvement basculé dans le rouge avant de revenir en toute fin de séance dans le vert -, le S&P-500 0,25% mais le Nasdaq , prenait encore 1,02%. Il s'est légèrement abaissé dans les derniers échanges.

Aux valeurs, Walt Disney a baissé de 1,31%. Le géant américain du divertissement a annoncé mercredi qu'il allait licencier environ 32.000 salariés, principalement dans ses parcs à thème, et non plus 28.000 comme annoncé en septembre.

(Stephen Culp; version française Marc Angrand et Henri-Pierre André)