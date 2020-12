Bourse de Wall Street : Wall Street finit la semaine en baisse de 0,4%

(Reuters) - La Bourse de New York a fini la semaine en baisse de 0,41% dans un environnement toujours troublé par les incertitudes au sujet du plan de relance américain.

L'indice Dow Jones a cédé 124,32 points à 30.179,05. Le S&P-500, plus large, a perdu quant à lui 13,07 points, soit 0,35%, à 3.709,41 et le Nasdaq Composite a reculé de 9,1 points (0,07%) à 12.755,63 points.

Un accord au Congrès sur le plan de relance de l'économie américaine semble de moins en moins probable avant la date-butoir et une troisième prolongation du budget actuel sera sans doute nécessaire pour éviter une cessation de paiement à minuit dans les services publics.

"Les investisseurs veulent vraiment voir quelque chose se produire (...) sur le front de la relance le plus tôt possible, car les cas de COVID continuent d'augmenter et les données économiques montrent un début de détérioration", a commenté Lindsey Bell, stratège en chef chez Ally Invest, à Charlotte, en Caroline du Nord.

Selon Mitch McConnell, président du groupe républicain au Sénat, les pourparlers se poursuivent et restent productifs.

"Je suis encore plus convaincu maintenant que je ne l'étais hier soir qu'un cadre bipartisan et bicaméral pour un plan de sauvetage majeur est proche", a-t-il déclaré vendredi, ajoutant que la session se poursuivrait tout le week-end si nécessaire.

VALEURS

Tesla, qui fera son entrée lundi dans le S&P-500, a atteint un plus haut historique à 684,73 dollars, avant de revenir à 638,91 au moment de la clôture. Le constructeur de véhicules autonomes deviendra l'entreprise la plus chère à intégrer l'indice de référence et représentera plus de 1% de l'indice.

FedEx a vu son bénéfice trimestriel quasiment doubler grâce à une augmentation de ses tarifs et des volumes de livraisons mais l'absence d'objectif financier pour 2021 faisait reculer le titre de 5,7%.

(Karen Pierog et Caroline Valetkevitch, version française Jean-Philippe Lefief)