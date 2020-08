Wall Street finit la semaine en ordre dispersé

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, hésitant sur la direction à prendre après des données américaines en demi-teinte, l'absence d'avancées sur un nouveau plan de relance et les incertitudes commerciales sino-américaines.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average est monté de 0,12% à 27.931,02 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a cédé 0,21% à 11.019,30 points.

Le S&P 500 a abandonné 0,02% à 3.372,85 points, échouant une nouvelle fois à dépasser son record de février.

Pour Karl Haeling de la banque LBBW, le marché a connu vendredi "une séance de consolidation dans la chaleur de l'été, en pleine période de vacances."

"Le record que vise le S&P 500 agit à la fois comme un aimant pour attirer l'indice vers le haut et comme un plafond qui empêche le marché de monter encore plus", ajoute M. Haeling.

En début de séance, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis en juillet, diffusés par le département du Commerce.

Celles-ci ont augmenté de 1,2% par rapport à juin, un rythme beaucoup plus lent que celui des deux mois précédents et moins important qu'attendu.

La confiance des consommateurs américains a elle peu évolué en juillet (+0,3 point), selon l'indice préliminaire de l'Université du Michigan.

L'impasse parlementaire autour des nouvelles mesures de relance pour les collectivités, entreprises et ménages américains a pour sa part continué de peser sur le marché, démocrates et républicains n'arrivant toujours pas à trouver un compromis.

En deuxième partie de séance, plusieurs informations de presse ont fait état d'un report des discussions commerciales prévues samedi entre la Chine et les Etats-Unis pour faire le point sur l'accord signé en janvier.

Aucune date n'a été donnée pour cette nouvelle rencontre, qui devait se dérouler par vidéo interposée, selon l'agence Bloomberg.

Les relations déjà tendues entre les deux pays se sont envenimées ces dernières semaines autour de l'origine du virus, de la situation à Hong Kong ou encore du réseau social TikTok, que Donald Trump accuse d'espionnage au profit de Pékin.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine reculait à 0,7110% vers 20H25 GMT contre 0,7208% jeudi soir.

