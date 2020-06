Wall Street finit le deuxième trimestre sur une bonne note

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a clôturé mardi la dernière séance du deuxième trimestre nettement dans le vert, enregistrant au passage sa plus forte progression sur trois mois depuis plus de deux décennies.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,84% à 25.812,88 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, est monté de 1,87% à 10.058,77 points.

L'indice élargi S&P 500 a gagné 1,54% à 3.100,29 points.

Entre avril et juin, le Dow Jones a gagné près de 18%, du jamais vu depuis 1987, le Nasdaq a grimpé de 31%, sa plus forte hausse trimestrielle depuis 1999, et le S&P 500 a gagné près de 20%, son bond le plus important en trois mois depuis 1998.

Après avoir atteint des plus bas fin mars, lorsque la plupart des Etats américains ont pris de strictes mesures de confinement pour endiguer la pandémie de Covid-19, les grands indices new-yorkais ont entamé une remontée spectaculaire et quasiment ininterrompue.

Malgré la recrudescence du nombre de cas de contaminations ces derniers jours aux Etats-Unis, notamment dans le Sud et l'Ouest du pays, Wall Street n'a pas flanché.

"On estime qu'il est possible d'aplatir la courbe sans passer par une nouvelle période de confinement", avance Patrick O'Hare de Briefing.com.

Mardi, les investisseurs ont suivi les auditions devant la Chambre des représentants du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, et du secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin.

M. Powell a affirmé que l'économie américaine avait rebondi plus tôt que prévu, mais que de nombreuses incertitudes continuaient de peser sur la reprise.

M. Mnuchin a, pour sa part, annoncé que l'administration Trump allait prochainement entamer des discussions avec les démocrates en vue de l'adoption d'un nouveau plan d'aide à l'économie qui devra se focaliser sur les secteurs les plus fragiles.

Au rang des indicateurs publiés mardi, la confiance des consommateurs américains s'est nettement améliorée en juin à la faveur de la réouverture de l'économie, selon l'indice du Conference Board.

L'activité économique dans la région de Chicago, à forte dominante manufacturière, a repris des couleurs en juin sans toutefois renouer avec la croissance, toujours affectée par l'impact de la pandémie de Covid-19, selon l'indice des directeurs d'achats de l'association ISM.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine remontait, s'établissant à 0,6545% vers 20H30 GMT, contre 0,6234% lundi soir.

