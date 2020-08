New York (awp/afp) - Wall Street a terminé vendredi la semaine en ordre dispersé, se satisfaisant des chiffres mensuels sur l'emploi et du taux de chômage aux Etats-Unis mais s'inquiétant de la nouvelle escalade sino-américaine et de l'impasse des négociations au Congrès sur le plan de relance.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average a pris 0,17% à 27.434,72 points, tandis que le Nasdaq a reculé de 0,87% à 11.010,98 points.

afp/rp