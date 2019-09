Wall Street : finit sans direction, mais stats PMI robustes

24/09/2019 | 00:05

Wall Street finit sans direction, mais sur un biais légèrement positif: le Dow Jones grappille 0,06%, le S&P 500 finit stable ( -0,01% à 2.991) et le Nasdaq s'effrite de 0,06%, à 8.112,46 points.



L'optimisme des investisseurs a été soutenu par une conjoncture qui se montre bien plus robuste que prévu aux Etats Unis : l'indice PMI composite d'IHS Markit progresse de façon inespérée de +0,3% à 51 en estimation flash pour le mois de septembre.

Les analystes étaient moins optimistes, puisqu'ils misaient sur un effritement du PMI composite à 49,6.

Et le PMI manufacturier a progressé de façon plus nette (+0,7Pt) que le PMI des services' (+0,2%)... ce qui constitue donc une double bonne surprise.

C'est ce qui explique que Wall Street n'a pas tardé à ressortir du rouge... dès la clôture des places européennes en fait !



Vendredi, les marchés d'actions américains n'avaient pas été en mesure de signer une quatrième semaine d'affilée de progression du fait de l'annulation par une délégation chinoise de la visite d'une ferme dans le Montana.



Peu auparavant, lors d'une conférence de presse commune avec le Premier Ministre australien, Donald Trump estimait que la Chine n'en faisait pas assez en matière d'achats de produits agricoles américains.



Les questions commerciales n'en ont donc pas fini de tarauder les investisseurs mais les flux continuent de soutenir les actifs financiers.





Côté valeurs, le Nasdaq a été partagé entre la hausse d'AMD +2,2%, Microchip et Xilinx +1,6%, Nvidia et Fastenal +1,3%, Qualcomm +1,1%, Oracle +1% et le repli deFacebook et Alexion Pharma -1,6%, FEDEX -2,1%, Incyte -4,4%





