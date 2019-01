Wall Street : 'flat' mais Nasdaq tiré par les semiconducteurs

24/01/2019 | 22:24

Y a t'il véritablement une tendance lorsque le Dow

Jones s'effrite de -0,09% tandis que le S&P500 grappille +0,14% ?



Notons tout de même une tendance plus positive sur le Nasdaq (+0,68% à 7.073), et le Russel-2000 (+0,70% à 1.464).



Le Dow Jones a perdu jusqu'à -150Pts alors que Wilbur Ross a un peu plombé l'ambiance en déclarant que Chine et Etats Unis étaient encore très, très loin d'un accord commercial et que les problèmes à résoudre 'sont très compliqués'.

Il ajoute que le ralentissement économique rajoute de la difficulté pour la Chine qui doit mener de profondes réformes de son économie.



Wall Street n'a guère réagi à la rechute de -0,5% de l'Euro face au $ vers 1,1320$ suite à la première réunion de la BCE de l'année.

Mario Draghi a expliqué que le maintien des taux (inchangés ce jeudi) répond à l'impératif de poursuivre le soutien de l'économie européenne par un stimulus monétaire (argent gratuit).



Mario Draghi et l'ensemble de ses collègues jugent le risque de récession faible mais concède que des signaux moins positifs sont apparus, que des indicateurs se dégradent et que cela pourraient perdurer... cependant, la BCE estime que le ralentissement chinois ne devrait pas se prolonger.



Les cambistes sont convaincus que la BCE pourrait un jour avoir recours au 'TLTRO' car le gouvernement allemand s'apprêterait à abaisser drastiquement sa prévision de croissance pour 2019 de +1,8% à +1%... il s'en est fallu de peu qu'elle ne soit divisée par 2.



La 'surprise du jour' provient des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, avec une chute de -17.000 demandeurs, à 199.000, le niveau le plus bas depuis 1969, quand les Etats Unis comptaient 100 millions d'habitants de moins !

La moyenne mensuelle chute également de -5.500 à 215.000, un record également.

Peu après la clôture ont été publiés les résultats d'Intel: l'objectif est atteint en ce qui concerne le bénéfice (1,28$/titre contre 1,22$ attendu) mais l'objectif de chiffre d'affaire est nettement raté avec 18,6Mds$ contre 19 attendu (et le marché espère généralement que le consensus sera battu).

Intel, qui délivre des prévisions faibles pour 2019, plonge de -5,5% en transactions hors séance... mais le titre avait pris +3,8% en séance.



Xilinx explose de +18%, Applied Materials s'envole de +10,2%, entraînant dans sillage Micron avec +6,9%, NXP avec +6,8%, Western Digital et Analog Device avec +6,7%, AMD avec +5,3%.





