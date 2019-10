Wall Street : gagne 0,6%, chiffres rassurants sur l'emploi US

04/10/2019 | 16:49

Les indices américains affichent des gains de 0,6% (Dow Jones et Nasdaq) sur fond de publication d'un rapport plutôt rassurant sur la santé du marché du travail aux Etats-Unis.



L'économie américaine n'a généré que 136.000 emplois non agricoles le mois dernier, là où le consensus en espérait 140.000, mais le taux de chômage a chuté de 0,2 point à 3,5%, alors qu'une stabilité à 3,7% était attendue.



Par ailleurs, les créations de postes non agricoles des mois précédents ont été révisées, passant de +159.000 à +166.000 pour juillet et de 130.000 à 168.000 en août, ce qui implique donc un solde net de +45.000.



'Il ne fait aucun doute que les créations d'emplois sont et seront moins fortes. Elles se tassent, depuis plusieurs mois, dans le secteur privé, avec un net ralentissement des embauches dans le secteur manufacturier', prévenait Aurel BGC avant publication.



Par ailleurs, le déficit commercial des États-Unis est ressorti à -54,9 milliards de dollars en août, niveau légèrement supérieur à l'estimation moyenne des économistes, et après -54 milliards le mois précédent.



Du côté des valeurs, Apple aurait demandé à plusieurs de ses fournisseurs d'accroitre leur production pour satisfaire la demande sur ses derniers produits, en particulier l'iPhone 11, selon le journal Nikkei.



HP Inc a déclaré viser pour son exercice 2020 un BPA ajusté entre 2,22 et 2,32 dollars, mais aussi annoncé un plan de restructuration avec 7000 à 9000 suppressions de postes et une autorisation de rachats d'actions pour cinq milliards de dollars.



Costco Wholesale a annoncé un bénéfice net en hausse de 5% à un milliard de dollars au titre de son quatrième trimestre comptable, soit un BPA de 2,47 dollars, manquant de sept cents l'estimation moyenne des analystes.



Ascena, la maison-mère des enseignes de vêtements Ann Taylor et Loft, a affiché au titre de son dernier trimestre 2018-19 une perte nette ajustée de 13 cents par action, contre un BPA de huit cents un an auparavant.



Johnson & Johnson s'engage à financer à hauteur de 500 millions de dollars des programmes de recherche-développement et de livraison d'envergure mondiale sur les quatre prochaines années, pour aider à éradiquer le VIH et la tuberculose d'ici 2030.



Macy's annonce son intention d'embaucher cette année environ 80.000 employés saisonniers pour la période des fêtes, dans ses magasins Macy's et Bloomingdale's, ainsi que dans ses centres d'appel et ses centres logistiques.



Le titre Activision Blizzard s'affiche en hausse de près de 2% poussé par l'analyste Jefferies qui confirme ce vendredi sa recommandation 'achat' sur celui-ci, après un lancement 'réussi' de Call of Duty Mobile.



