Bourse de Wall Street : Wall Street, gagnée par le doute sur le commerce, accentue son repli

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York accentue son repli mardi en séance alors que les investisseurs s'interrogent sur la portée de la trève temporaire conclue entre les Etats-Unis et la Chine en matière de droits de douane et sur la difficulté de conclure un accord permanent. Le président américain Donald Trump s'est montré lui-même plus prudent mardi en évoquant la possibilité de prolonger la trève au-delà de trois mois en cas d'absence d'accord à l'issue de ce délai. Après sa nette progression de la veille, le Dow Jones cédait récemment 2,5%, tandis que le S&P 500 se repliait de 2,4% et le Nasdaq Composite de 2,7%. Parmi les valeurs exposées au commerce internatinal, Caterpillar abandonnait 5,5%, Boeing 3,9% et Apple 3,7%.

-David Hodari, Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela)

Agefi-Dow Jones The financial newswire