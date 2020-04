Wall Street : gain de +2%, le WTI rebondit, misant sur Trump

22/04/2020 | 23:18

Belle séance à Wall Street, mais après une entame vigoureuses (+2% d'entrée de jeu), les indices US ont eu du mal à progresser de façon plus notable: le Nasdaq a bien gagné un peu plus de 3,5% vers 8.550 dans l'après-midi mais n'a pas pu finir au-delà des 8.500, sur un gain de +2,8%.

Le S&P500 engrange +2,3% et le Dow Jones +2%... bien aidé par Apple qui a pris +2,9%.

Le Nasdaq a également bénéficié de la hausse de +10% de NXP, +7,8% d'Applied Materials, de +7% sur Paypal et Cadence Design, KLA +6,8%, Facebook +6,7% (qui investit en Inde), Intel +6,6%, Nvidia +6,2%, Micron +6%... puis Microsoft +3,4%.

Recul symétrique de Netflix malgré un nombre record d'abonnements (plus de 16 millions) car la production des séries est arrêtée et l'offre de nouveaux programmes pourrait être retardée, d'où des risques de déception à moyen terme, synonyme de futures désinscriptions.



Le secteur pétrolier a continué de mobiliser l'attention des opérateurs alors que l'EIA (Energy Information Administration) a confirmé un gonflement des stocks de 'brut' des États-Unis d'environ +15 millions de barils (à 518,6 millions de barils, après +19,2Mns de baril la semaine précédente).

Les stocks d'essence sont demeurés quasi stables... ce qui peut provenir par la mise en maintenance d'unités de raffinage.

Le baril de WTI a rebondi de +23% à 14,25$ et demeure très volatile, ce que Terry Duffy, le patron du CME, dans une interview mercredi soir, reconnait, évoquant un phénomène unique par son ampleur.



Il souligne que les 'victimes' du krach des 21 et 22 avril sont essentiellement des intervenants 'retail' (des spéculateurs 'non professionnels') qui ne comprennent pas bien le fonctionnement du marché sur lequel ils interviennent.

Ils ont sous estimé le risque lié au principe de livraison du 'physique' et la question du stockage, parce qu'elle ne s'était jamais vraiment posé jusqu'ici (il n'a jamais manqué de contrepartie pour racheter des contrats 'livrables' en fin d'échéance).



Ces intervenants mal avisés ont en effet perdu bien plus que leur mise et leur couverture, ayant exclu de leur scénario que la valeur du sous-jacent puisse devenir négative, ce qui s'est pourtant produit, parce que cela fait partie des mécanismes implicites du marché, lequel a fonctionné 'normalement'.



Les investisseurs ont déjà fait l'impasse sur le krach du 'WTI' les 21 et 22 avril car ils misent avec beaucoup d'optimisme sur un plan de sauvetage réclamé par Donald Trump: Halliburton s'envole de +10,3%, Pioneer Nal et Apache de +9,9%, Diamondbak +9,1%, Hess +8,3%, Devon et devon +7,8%, Concho +7,1%, Marathon +6,8%, Occidental +5,6%, Conoco +5,3%...



Pas de sauvetage en vue pour L-Brands qui a chuté de -15,5% alors que la cession de Victoria's Secret qui semblait bouclée est finalement annulée par le fonds d'investissement qui s'était porté acquéreur.





