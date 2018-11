Wall Street : gain hebdo supérieur à 5%, gain mensuel de 2,5%

30/11/2018 | 23:16

Wall Street a franchement accéléré à la hausse à la mi-séance sur des rumeurs d'un possible accord -ou au minimum d'un armistice- sur les tarifs douaniers entre Chine et Etats Unis.

Les 3 indices US clôture tous en hausse de +0,8%, avec une unanimité peu habituelle.

Sur la semaine écoulée, le Dow Jones gagne +5,2% et +2,7% sur le mois de novembre, le Nasdaq bondit de +5,65% en hebdo et engrange +2,4% en mensuel.



En repli initial de 0,2%, Wall Street a bénéficié de rumeurs positives en amont de la rencontre entre Xi-Jinping et Trump ce week-end.

Danske Bank estimait à 60% la probabilité qu'un cessez-le-feu soit signé dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine à l'issue de ce G-20'.

En attendant, du côté des statistiques du jour, le PMI de Chicago a surpris tout le monde avec un rebond tout à fait spectaculaire de +8Pts à 66,4, alors qu'il était attendu inchangé: les opérateurs n'ont guère réagi, semblant se conformant à l'adage, 'tout ce qui est excessif est négligeable'.



Côté valeurs, Nvidia poursuit son rebond avec +4%, Intel avec +3,4% et au sein du 'Dow', seconde séance de forte hausse pour Caterpillar avec +4,2%.



Quelques replis avec notamment Marriot/Starwoods (-5,6%) qui se serait fait pirater les coordonnées de 500 millions de clients (N° de passeport, adresses, historique des réservations, N° de carte de crédit... le plus grand piratage de données sensibles de l'histoire).

Poursuite de la descente aux enfers de Gal Electric (-5,4%) qui inscrit un second plancher historique de clôture au contact des 7,5$ (-58% annuel).

Le plus bas absolu des 7,26$ du 26 novembre pourrait être retracé dès lundi, à moins d'une annonce choc, d'une restructuration majeure...



