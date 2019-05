Wall Street : gain laborieux, lourde rechute du pétrole (-4%)

30/05/2019 | 23:58

Wall Street termine laborieusement dans le vert après une incursion en territoire négatif à une heure de la clôture : le S&P500, le Dow Jones grappillent environ +0,2%, et le Nasdaq +0,27%.



Les opérateurs demeurent stressés par l'escalade des tensions commerciales entre Pékin et Washington, tandis que la forte baisse des taux d'intérêt depuis le début de la semaine préfigure un ralentissement économique que beaucoup hésitent à qualifier de potentielle récession.



Le VIX qui s'était détendu sous 17 en début de séance remonte vers 17,3 au final... une embellie de -3,5% pas très convaincante.

La fin de la journée a été marquée par une lourde rechute des cours du pétrole, le WTI plongeant de plus de 4%, vers 53,3$ sur le NYMEX.



Cela fut si soudain que les valeurs pétrolières n'ont pas trop accusé le coup mais il y a quand même eu des dégâts, avec Cimarex -4,5%, Devon -4%, Marathon -3,9%, Halliburton -3,7%, Valero -2,7%...



Les chiffres du jour n'y sont pas pour grand chose: les opérateurs ont pris connaissance à 14H30 de la publication du 1er chiffre révisé du PIB américain.

Il est légèrement plus faible qu'en 1ère estimation (de -0,1%) à 3,1% en rythme annuel au premier trimestre 2019, contre une estimation initiale de 3,2%... et un consensus de 3,00%.



Cette révision confirme une accélération de la croissance par rapport à celle de 2,2% du dernier trimestre 2018, accélération qui reflète entre autres un redressement des dépenses publiques locales et une accélération des exportations.



Par ailleurs, l'indice de prix PCE a augmenté de 0,4% au premier trimestre 2019, à comparer à une hausse de 1,5% au quatrième de 2018. Hors alimentation et énergie, ce taux est passé de +1,8% à +1% d'un trimestre sur l'autre.



Les promesses de ventes de logements neufs ont chuté de -1,5% en avril (par rapport au mois de mars contre +0,9% attendu) et le recul atteint -2% par rapport à avril 2018.



Enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont progressé de +3.000 à 215.000.

Peu après la clôture, Uber a publié une perte de 1Md$, conforme aux attentes, le titre prenait +2,6% vers 40,8$ en 'after hour'.



