Wall Street : gains de la veille largement effacés

Wall Street a largement effacé ses gains de la veille mercredi, alors que la probabilité d'une nouvelle récession aux Etats-Unis s'accroissait : le Dow Jones a lâché plus de 3% à 25.479, tout comme le Nasdaq Composite à 7.774.



La courbe des taux américains s'est aplatie, avec un taux pour les obligations à 10 ans équivalent ou presque à celui des emprunts à deux ans, laissant ainsi craindre une inversion de cette courbe qui serait de mauvais augure.



'Chaque fois qu'une courbe des taux aplatie s'est inversée, une récession s'en est suivie aux Etats-Unis', avertissait un gérant. 'Dans un passé récent, c'est ce qui s'est produit au début des années 2000, puis en 2007', rappelait-il.



Sur le front des statistiques économiques, après une baisse de 1,1% le mois précédent, les prix à l'importation aux États-Unis se sont accrus de 0,2% en juillet, là où les économistes attendaient en moyenne une stabilité.



Les grandes places européennes ont aussi dégringolé mercredi, Londres et Francfort ayant perdu respectivement 1,4% et 2,2%, sur des craintes de récession se concrétisant au Royaume-Uni et en Allemagne.



Du côté des valeurs, Macy's a décroché de 13,3%, la chaîne de grands magasins ayant manqué les attentes sur son deuxième trimestre et revu à la baisse ses prévisions de résultats au titre de l'exercice en cours.



Qualcomm n'a reculé 'que' de 1,8% après la nomination de Mark McLaughlin, l'ancien PDG du spécialiste de la cybersécurité Palo Alto Networks, en tant que président de son conseil d'administration, avec prise d'effet immédiate.



