Wall Street, gardant un oeil sur les tensions commerciales, ouvre en hausse

New York (awp/afp) - La Bourse de New York montait à l'ouverture jeudi dans un marché continuant à surveiller de près les difficiles tractations commerciales en cours entre Washington et Pékin.

Vers 15H15 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, prenait 0,65%, à 24.687,23 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, avançait de 0,42%, à 7.128,00 points.

L'indice élargi S&P 500 gagnait 0,48%, à 2.663,83 points.

Wall Street avait terminé en forte hausse mercredi, saluant des informations encourageantes sur le front de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis: le Dow Jones avait pris 0,64% et le Nasdaq 0,95%.

La place new-yorkaise est actuellement particulièrement sensible à tous les soubresauts entourant les négociations entre les deux pays, les investisseurs s'inquiétant des conséquences potentielles des tensions commerciales sur les bénéfices des entreprises américaines et sur la croissance mondiale de façon générale.

Signe encourageant jeudi, la Chine s'est dite ouverte à des discussions, qu'elles aient lieu sur son sol ou sur le territoire américain, pour tenter de résoudre les différends qui empoisonnent les relations bilatérales.

Selon des informations du Wall Street Journal, Pékin songerait entre autres à réviser son ambitieux programme de développement technologique "Made in China 2025", qui suscite de fortes inquiétudes aux Etats-Unis.

La Banque centrale européenne a par ailleurs annoncé le maintien de ses taux directeurs à un bas niveau et a acté l'arrêt en fin d'année de son programme historique de rachats nets d'actifs lancé en 2015 pour stimuler l'économie.

"L'absence de réactions du marché aux décisions de la BCE n'était pas étonnante dans la mesure où elles ne représentaient pas vraiment une surprise", a estimé Patrick O'Hare de Briefing.

La séance était aussi marquée jeudi par le bond de l'action du conglomérat en difficultés General Electric, qui prenait 9,72% après la publication d'une note de la banque JPMorgan relevant sa recommandation sur le titre.

Apple, qui a dévoilé jeudi des investissements dans plusieurs sites aux États-Unis dont la création d'un nouveau "campus" pour un milliard de dollars au Texas, s'appréciait de 2,01%.

Delta cédait 3,81%. Le groupe a indiqué à l'occasion d'une journée investisseurs miser pour 2019 sur un bénéfice ajusté par action de 6 à 7 dollars, là où les analystes tablent en moyenne sur 6,7 dollars, et sur un chiffre d'affaires en hausse de 4% à 6%.

Du côté des indicateurs, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis ont nettement baissé la semaine dernière, dépassant les attentes des analystes et glissant à leur plus bas niveau depuis près de trois mois.

Les prix des produits importés aux Etats-Unis ont de leur côté fortement reculé en novembre, essentiellement du fait d'une chute des prix de l'énergie.

Sur le marché obligataire, le taux sur la dette à 10 ans des Etats-Unis évoluait à 2,902% contre 2,910% mercredi à la clôture et celui à 30 ans à 3,151% contre 3,152% la veille.

jum/nas