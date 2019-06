Wall Street : globalement haussier, scelle un semestre à +17%

27/06/2019 | 22:53



Wall Street s'est inscrit dans une tendance positive (si l'on fait abstraction du Dow Jones) grâce aux opérations d'habillages de bilan de fin de semestre (la semaine dernière, c'était des achats techniques préparatoires à la séance des '4 sorcières' qui avaient porté certains indices US vers de nouveaux records absolu).



L'humeur des marchés US reste positive à la veille du 'G20' alors que Larry Kudlow a confirmé ce jeudi que des sanctions douanières de 10% sur 300Mds$ de produits chinois pourraient bien être appliquées prochainement.



Le S&P500 avance cependant de +0,4% (à 2.924): il revient à 1% de son record absolu et il faudrait un désastre ce vendredi 28 pour ne pas verrouiller le meilleur score pour un mois de juin depuis 1955 (pour un gain semestriel de +17%).

Le Dow S'effrite encore (-0,04% à 26.650) mais il reste en course pour son meilleur mois de juin depuis... 1938 (le gain semestriel atteint +13,7%).



Le Nasdaq prend +0,7% (+20% depuis le 1er janvier) et le Russel-2000 se réveille spectaculairement avec un gain de près de +1,9% à 1.546: les achats se sont emballés en fin de séance, l'indice des 'Midcaps' rajoutant +0,4% au cours du dernier quart d'heure.

Le 'VIX' de son côté s'est détendu de -2,5% à 15,8: le voici 'entre 2 eaux', assez loin cependant de ses meilleurs niveaux d'avril (s'établissant autour de 12 dès la première semaine et jusqu'à fin avril) quand le S&P500 flirtait déjà avec les 2.530Pts.



Côté chiffres 'macro', la dernière estimation de la croissance du PIB américain pour le premier trimestre 2019 est ressortie conforme au consensus: le PIB a progressé de 3,1% en rythme annuel au premier trimestre 2019, selon la troisième estimation du Département du Commerce, chiffre confirmé par rapport à une deuxième estimation parue il y a un mois.



C'est juste un peu en-deçà du consensus qui tablait sur une légère révision à 3,2%.

Plus inquiétant d'un point de vue 'macro', mais qui penche pour une FED plus accommodante, l'indice de prix PCE n'a augmenté que de 0,5% au premier trimestre 2019, à comparer à une hausse de 1,5% au quatrième de 2018. Hors alimentation et énergie, ce taux chute de +1,8% à +1,2% d'un trimestre sur l'autre.

Il y a bel et bien 'désencrage' des anticipations inflationniste, avec une dynamique qui tend bien plus vers 1,00% d'inflation que vers l'objectif des 2,00% des principales banques centrales.



Le Département américain du Travail recensé 227.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un nombre en hausse de 10.000 par rapport à la précédente (chiffre révisé, +1.000 par rapport à ce qui avait été annoncé).

Les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient attendues à 220.000 en moyenne.

La moyenne mobile sur quatre semaines a quant à elle été mesurée à 221.250, en hausse de 2.250 par rapport à la semaine précédente.



Le 'WTI' stagne à 59,35$ sur le NYMEX et consolide ses 10% de gains en 7 séances.



Côté titres, les semi-conducteurs poursuivent leur remontée avec Xilinx +3,5%, AMD et Micron +2,8%, Applied Materials +2,6%, Nvidia +2,5%



Deux contre-exemples avec Intel et Cisco -1,5%.

Le Dow finit stable, partagé entre Boeing avec -2,9% (les 737-X-Max resteront au sol jusqu'en septembre) et Walgreen Boots avec +4,1% (ventes plus soutenues).



Après la clôture, Nike a publié un bénéfice de 0,62$ contre 0,66$ anticipé et un C.A en hausse de +16% en Chine (à 1,7Mds$)



