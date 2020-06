Bourse de Wall Street : Wall Street grimpe avec le rebond des ventes au détail et la Fed

La Bourse de New York a ouvert en forte hausse mardi, soutenue par le rebond plus marqué qu'attendu des ventes au détail aux Etats-Unis et par le nouveau geste de la Réserve fédérale, deux éléments qui relancent les espoirs de reprise rapide de l'économie.

Avec la levée progressive des mesures de confinement et le retour au travail de millions d'Américains, les ventes au détail ont progressé au rythme record de 17,7% en mai, alors que le consensus Reuters tablait sur une hausse de 8% seulement.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 673,07 points, soit 2,61%, à 26.436,23 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 2,45% à 3.141,70 points.

Le Nasdaq Composite prend 2,31% à 9.951,14.

Sur les marchés financiers, les chiffres des ventes au détail ont accentué la hausse des rendements des Treasuries, ainsi que celle des Bourses européennes.

"La statistique suggère une reprise plus large et plus robuste que prévu et c'est vraiment là-dessus que le marché se concentre", a déclaré Tom Simons, économiste chez Jefferies.

L'enthousiasme des investisseurs est aussi alimenté par l'annonce par la Réserve fédérale (Fed) du début ce mardi de ses achats d'obligations d'entreprises sur le marché secondaire et par des spéculations sur un projet de l'administration Trump portant sur un plan d'investissement dans les infrastructure de 1.000 milliards de dollars.

C'est dans ce contexte que les investisseurs suivront l'audition du président de la Fed, Jerome Powell, par la Commission bancaire du Sénat.

En Bourse, les chaînes de grands magasins saluent la bonne surprise des ventes au détail: Macy's, Kohl's et Nordstrom gagnent entre 7% et 10%.

Parmi les valeurs sensibles à l'évolution de l'économie, Boeing gagne 5,62% et Caterpillar 5,82%.

(Laetitia Volga avec Karen Brettell, édité par Marc Angrand)