Wall Street grimpe mais reste prudente

par Sinéad Carew

La Bourse de New York a fini mardi en hausse après trois jours de fermeture, le S&P-500 étant même repassé en cours de séance au-dessus des 3.000 points, l'optimisme des investisseurs sur le développement d'un vaccin contre le nouveau coronavirus et la reprise de l'activité économique étant tout de même tempéré par les nouvelles tensions entre les Etats-Unis et la Chine.

L'indice Dow Jones a gagné 529,95 points (2,17%) à 24.995,11.

Le S&P-500, plus large, a pris 36,32 points, soit 1,23%, à 2.991,77. Il est monté en séance jusqu'à 3.021,72 points.

Le Nasdaq Composite a connu une progression plus modeste de 15,63 points (0,17%) à 9.340,22 points.

Le S&P-500, principale référence des investisseurs, est repassé au-dessus des 3.000 points pour la première fois depuis le 5 mars. Il a toutefois réduit ses gains après les déclarations du conseiller de la Maison blanche Larry Kudlow, selon lequel Donald Trump est "tellement fâché contre la Chine sur le virus et d'autres sujets que l'accord commercial n'a plus autant d'importance pour lui qu'il n'en avait".

Le S&P-500 a désormais repris 37% depuis son creux du 23 mars, lorsque l'épidémie de COVID-19 commençait à frapper de plein fouet l'Europe et les Etats-Unis, et il est environ 11% en-dessous de son record de février.

"Il y a plus d'optimisme sur les vaccins et tous les 50 Etats (américains) ont rouvert à des degrés divers", souligne John Praven, gérant de portefeuilles chez QMA, une société de PGIM.

Les valeurs liées au tourisme, particulièrement malmenées en raison des confinements de population imposés à travers le monde, ont brillé mardi à l'image du croisiériste Carnival Corp, qui a bondi de 12,6%.

Certains craignent cependant que le redressement de Wall Street soit trop rapide.

"L'impact (de la crise sanitaire) sur l'économie et les bénéfices des entreprises se constatera pendant plusieurs trimestres, je ne suis pas sûr que cela soit complètement intégré dans le prix des actions", dit Robert Wyrick, responsable de l'investissement chez Post Oak Private Wealth Advisors.

La Bourse de New York a partiellement rouvert ses salles des marchés mardi dans le célèbre bâtiment du 11, Wall Street. Elles étaient fermées depuis le 23 mars.

