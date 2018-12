Wall Street : hausse déjà effacée, le baril s'effondre de -8%

18/12/2018 | 23:24

Dow Jones +0,35%, Nasdaq +0,45%, S&P500 +0,01% mais c'est une déception puisque à la mi-séance, les indices US affichaient des gains de +1,3% pour le Dow Jones (qui gagnait +330Pts avec Boeing à +3,5%) et +1,4% pour le Nasdaq.

Le S&P500 qui affichait jusqu'à +1,1% vers 19H a décroché jusqu'à perdre -0,7% (à 2.529).



Les autres indices finissent dans le vert mais peu après la clôture, le Dow Jones rechutait de -0,4% en transactions électroniques, le Nasdaq de -0,3% et le S&P500 de -0,9%.



En effet, vers 22H15, FEDEX décrochait de -6% sur une révision à la baisse de ses objectifs 2019 et Micron plongeait de -9% sur des ventes faibles.



Le 'fait du jour', c'est certainement le spectaculaire plongeon du baril de 'WTI' de -8% vers 45,9$, au plus bas depuis le 9 octobre 2017.



Ce mini-krach du pétrole a plombé le secteur énergie' -et le S&P500 en a lourdement pâti- avec Anadarko -5%, Devon et Concho -4,5%, Oneok et Newfield -3,5%, Marathon -3,4%, Apache et Schlumberger -3,1%, Exxon -2,8%.



Les investisseurs ont pourtant gardé la tête froide malgré le 3ème 'tweet' de Donald Trump en 48H invitant la FED à 'lire le Wall Street Journal et la page des marchés' et à en finir dès demain avec son cycle de hausse des taux 'avant de commettre une nouvelle erreur funeste'.



En attendant le communiqué de la Fed demain, les opérateurs ont pris connaissance des chiffres de la construction résidentielle aux Etats-Unis pour novembre: ils sont un peu plus rassurants que le baromètre NAHB punlié la veille, avec une hausse de +3,2% des mises en chantier et un rebond de +5% des permis de construire (à 1,328 million par an).



Le Nasdaq a été soutenu par les 'poids lourds' de la coté, AMD +3,4%, Netflix +3,1%, Facebook +2,5%, Nvidia +2,3%, Applied Materials +1,9%, Alphabet +1,7%, Intel +1,4%, Apple +1,3%.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.