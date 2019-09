Wall Street : hausse modeste après un geste de la Chine

11/09/2019 | 16:30

Les marchés d'actions américains ont ouvert en légère hausse mercredi matin, les investisseurs voulant croire que les tensions entre les Etats-Unis et la Chine sont en train de s'apaiser.



Aux alentours de 10h00 (heure de New York), le Dow Jones avance de près de 0,1% à 26.922,8 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de plus de 0,3% à 8110,9 points.



La Chine a dévoilé, ce matin, une liste de produits américains devant être exemptés du cycle de droits de douane majorés qui entrera en vigueur la semaine prochaine.



'Cette liste inclut des médicaments anticancéreux et des pesticides, mais exclut des éléments prépondérants comme les produits agricoles', font valoir les analystes de Wells Fargo.



Côté statistiques, le principal rendez-vous du jour était la publication des prix à la production industrielle.



Après une hausse de 0,2% en juillet, les prix producteurs ont augmenté de seulement 0,1% en août, selon le Département du Travail, un chiffre conforme au consensus.



En données 'core', toutefois, le tableau n'est plus tout à fait le même.



En excluant les éléments volatils que sont l'alimentation, l'énergie et le négoce, les prix ont en effet progressé de 0,4% le mois dernier, là où le consensus n'anticipait qu'une hausse de 0,2%.



Toujours sur le front des indicateurs, les stocks des grossistes ont augmenté de 0,2% en juillet, d'après le Département du Commerce, conformément à ce qu'anticipaient les économistes.



S'agissant des valeurs, Apple s'adjuge 1,7% après la présentation de ses nouveaux produits, les analystes se montrant particulièrement séduits par le lancement d'une offre de streaming vidéo à seulement 4,99 dollars par mois en vue de prendre des parts de marché.



GE avance de 0,5% après avoir manifesté l'intention de repasser sous le seuil des 50% du capital de Baker Hughes GE, sa filiale pétrolière, à la suite de deux cessions d'actions.



