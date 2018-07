Wall Street : hausse prudente en attendant Apple et la Fed

31/07/2018 | 15:20

Wall Street devrait ouvrir en très légère hausse mardi matin, à la veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale et avant les résultats très attendus d'Apple après-Bourse.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices américains avancent en moyenne de 0,2%, annonçant un début de séance en territoire positif.



La Fed entame ce mardi une réunion de politique monétaire de deux jours, à l'issue de laquelle l'institution devrait décider un statu quo sur les taux très largement anticipé.



Les investisseurs n'en seront pas moins attentifs à tout changement d'éléments de langage dans le communiqué de la banque centrale, qui devrait préparer à un passage à l'action dès le mois de septembre.



Autre motif de prudence, Apple publiera ce soir des comptes trimestriels particulièrement attendus, et qui pourraient peut-être lui permettre d'aller chercher le cap des 1.000 milliards de capitalisation boursière en cas de bonnes surprises.



Parmi les sociétés ayant présenté leurs résultats avant l'ouverture, le géant de la pharmacie Pfizer a indiqué avoir légèrement rehaussés ses prévisions pour l'exercice en raison des bonnes performances de ses nouveaux médicaments, de ses génériques et des marchés émergents.



Procter & Gamble a lui fait part d'un BPA ajusté en augmentation de 11% à 94 cents au titre de son quatrième trimestre comptable, battant de quatre cents le consensus, pour des revenus en croissance de 3% à 16,5 milliards de dollars (+1% en organique).



Sur le plan des statistiques, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,4% en rythme séquentiel en juin, conformément au consensus, après une hausse de 0,5% le mois précédent.



Hier, Wall Street avait rapidement suivi une trajectoire baissière, le Nasdaq ayant lâché plus de 1% pour la troisième fois consécutive en raison d'un nouveau coup de pression vendeuse sur les 'FAANG' (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google).



